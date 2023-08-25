Русские туристы заразились в 4-звездочном отеле Турции кишечной инфекцией

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Люди в белых халатах проходят по территории отеля, собирая образцы, — поделилась своими наблюдениями российская туристка, пребывающая в четырёхзвёздочном турецком отеле в городе Аланья, сообщает Турпром.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

В данном отеле под названием Armas Green Fugla были зафиксированы случаи заражения кишечной инфекцией среди российских отдыхающих.

По словам туристки, множество её соотечественников, приехавших отдохнуть в этот отель, столкнулись с проблемами отравления и заражения кишечной инфекцией.

"По всей территории отеля можно увидеть людей в белых халатах, собирающих образцы. Неясно, что стало источником проблемы — возможно, это связано с бассейном или морем, а также с нарушением санитарных стандартов. Номера были убраны, посуда казалась чистой, но это не помешало нам всей семьей заболеть. У ребёнка поднялась температура", — рассказала пострадавшая туристка Вита К.

Она также добавила, что местные турецкие врачи подтвердили наличие инфекции у её ребёнка. Однако среди других туристов были и те, кому пришлось обратиться за помощью к медицинским работникам через скорую помощь. Согласно информации издания, жалобы на состояние отеля начали появляться ещё в начале августа.

"Ситуация с санитарией в отеле оставляет желать лучшего. Это действительно ужасное место, где множество людей, и всё переполнено. Главной проблемой стала ротавирусная инфекция, которая распространяется по всему отелю. В аптеках уже стоят огромные очереди. Постоянная тошнота и понос у каждого", — так прокомментировал один из туристов ситуацию.

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