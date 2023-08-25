Гостиницы Грузии в 2022 году приняли в 2,6 раза больше граждан РФ, чем в 2021 году

Более 360 тысяч граждан России выбрались в 2022 году для временного проживания в гостиницы Грузии, что в 2,6 раза превышает показатель 2021 года, согласно данным Национальной службы статистики Грузии.

Фото: Wikipedia

Согласно статистике, количество российских постояльцев в гостиницах и аналогичных учреждениях Грузии в 2022 году составило 369,7 тысячи человек, тогда как в 2021 году этот показатель был на уровне 137,6 тысячи. За весь 2022 год грузинские гостиницы оказали услуги 4,9 миллионам гостей, что на 61,9% превышает результаты 2021 года. Среди всех посетителей гостиниц 60,5% составляли иностранцы, среди которых наибольшее число приезжих пришлось на граждан Израиля — 488,9 тысячи. Россияне занимают второе место по численности.

Статистические данные также демонстрируют, что 72,1% иностранных гостей, посещавших гостиницы Грузии, прибывали туда с целью отдыха и релаксации. В этой категории посетителей 14,5% приходили из России, как сообщает служба статистики.

В целом в 2022 году в Грузии функционировало 2 213 гостиниц и аналогичных учреждений, что на 24% превышает данные 2021 года. Более 99,7% всех гостиниц были в частной собственности, в то время как всего лишь 0,3% принадлежали государству.

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