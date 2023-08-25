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Турецкий бизнес хочет убрать алкоголь из гостиничной системы "всё включено"

1:59
Туризм

Генеральный директор компании Bentour Дениз Угур выдвинул предложение для туристической сферы Турции, которое, возможно, не понравится некоторым российским туристам, сообщает "Турпром".

Турецкий бизнес хочет убрать алкоголь из гостиничной системы "всё включено"
Фото: Wikipedia

Он предложил кардинально изменить концепцию "всё включено" в отелях страны, исключив из неё алкоголь. Такой шаг, по мнению Угура, поможет сбалансировать цены на путевки и сохранить интерес семей к отдыху в Турции. Эту идею поддержало турецкое издание Turizm Guncel.

Цены на проживание в отелях в Турции, которые ранее пользовались популярностью среди российских туристов, значительно подскочили в 2023 году из-за резкого изменения, сравнимого с многими средиземноморскими направлениями. Этот рост частично связан с успешными достижениями Турции в 2022 году и инфляцией, превышающей 50%.

Текущее ценообразование, проведённое турецкими представителями, вызвало недовольство российского рынка. Ранее наши соотечественники составляли основной туристический рынок для южной провинции Анталии. Однако девальвация рубля и повышение цен на гостиницы сказались на количестве российских туристов в этом регионе.

Угур подчеркнул важность сохранения конкурентоспособности Турции перед глазами мировых туристов. Он выразил беспокойство по поводу повышения цен в 2023 году и предложил снизить цены для обеспечения доступного отдыха для семей с детьми. Он предложил создать различные пакеты "все включено" с ограниченным объемом алкоголя или без него. Угур сравнил эту модель с подходом круизных лайнеров, считая её экономичной и гибкой для гостей.

Предложение Угура вызвало интерес у представителей туристической индустрии в Турции и подвергло сомнению будущее концепции "всё включено" в стране.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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