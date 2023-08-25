Генеральный директор компании Bentour Дениз Угур выдвинул предложение для туристической сферы Турции, которое, возможно, не понравится некоторым российским туристам, сообщает "Турпром".
Он предложил кардинально изменить концепцию "всё включено" в отелях страны, исключив из неё алкоголь. Такой шаг, по мнению Угура, поможет сбалансировать цены на путевки и сохранить интерес семей к отдыху в Турции. Эту идею поддержало турецкое издание Turizm Guncel.
Цены на проживание в отелях в Турции, которые ранее пользовались популярностью среди российских туристов, значительно подскочили в 2023 году из-за резкого изменения, сравнимого с многими средиземноморскими направлениями. Этот рост частично связан с успешными достижениями Турции в 2022 году и инфляцией, превышающей 50%.
Текущее ценообразование, проведённое турецкими представителями, вызвало недовольство российского рынка. Ранее наши соотечественники составляли основной туристический рынок для южной провинции Анталии. Однако девальвация рубля и повышение цен на гостиницы сказались на количестве российских туристов в этом регионе.
Угур подчеркнул важность сохранения конкурентоспособности Турции перед глазами мировых туристов. Он выразил беспокойство по поводу повышения цен в 2023 году и предложил снизить цены для обеспечения доступного отдыха для семей с детьми. Он предложил создать различные пакеты "все включено" с ограниченным объемом алкоголя или без него. Угур сравнил эту модель с подходом круизных лайнеров, считая её экономичной и гибкой для гостей.
Предложение Угура вызвало интерес у представителей туристической индустрии в Турции и подвергло сомнению будущее концепции "всё включено" в стране.
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