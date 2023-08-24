Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в ДТП в центре Москвы
Врач-нарколог: Методы избавление от перегара
"Яндекс" начал тестировать иранские автомобили для своего такси
АБР: В мире обнаружили всплеск нищеты
Тото Кутуньо похоронили в Милане под его легендарную песню L'italiano
Обозреватель Хайфон: Зеленский будет вынужден согласиться на условия России
40-летняя Анна Седокова рассказала, на сколько похудела за месяц без алкоголя
HR-специалист рассказал, как убедить начальника повысить зарплату
Самолёты F-16 будут базироваться в Польше, а бить по России с Украины

Где отдохнуть за рубежом от 60 тысяч рублей

2:58
Туризм

Крупные туроператоры предлагают горящие туры в Турцию с вылетом в конце августа за 60 тысяч на двоих, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным бронирования, цены на туры в Турцию с вылетом в ближайшие дни снизились на 40-60%, как сообщает Москва 24.

Где отдохнуть за рубежом от 60 тысяч рублей
Фото: Vivan755

Например, туроператор FUN&SUN предлагает скидку 61% на недельный тур в Кемере с трехзвездочным отелем по системе "все включено". Это обойдется путешественникам в 60,1 тысячи рублей на двоих.

Компания PEGAS Touristik организует недельный тур в Мармарис с вылетом 25 августа за 69,8 тысячи на двоих в трехзвездочном отеле. Скидка на него составляет 42% от изначальной стоимости.

Тур на неделю в турецкий Бельдиби с системой "все включено" доступен через оператора ANEX за 68 тысяч рублей на двоих с вылетом 24 августа.

И даже "Интурист" предлагает недельный тур на двоих в Кемер по системе "все включено". Цена начинается от 60,5 тысячи рублей (вылет 25 августа). В сентябре также будет возможность воспользоваться горящими турами в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и на Кубу. Тем не менее, важно понимать, что такие скидки являются временным явлением, как отметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

"Текущие скидки на Турцию — это временное явление, нет массового падения цен. Массовое снижение цен ожидается только в конце сентября — начале октября, после окончания пика сезона. В начале осени там комфортная погода, но большие скидки не предвидятся". — Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств.

"Сейчас операторы скорее всего распродают остатки. Не стоит ожидать, что эта тенденция продлится до конца лета и начала осени", — подчеркивает эксперт.

По его словам, в будущем могут появиться горящие предложения на направления с многочисленными рейсами, такими как Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Куба.

"Теоретически, в сентябре можно будет приобрести горящий тур туда, но это будут единичные случаи. В октябре начинается активный сезон в этих странах. Так что сентябрь — последний шанс сэкономить, и нужно следить за предложениями. Обычно они появляются за день-два, и нужно будет успеть забронировать", — подчеркивает Алексан Мкртчян.

Он отмечает, что скидки на эти три направления могут достигать до 40%, и если повезет, можно будет найти путевки на неделю от 70 тысяч рублей на человека.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с ЧВК "Вагнер"

Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.

Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с Пригожиным
Земфира* сильно разозлилась из-за уровня организации тура по Казахстану
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану и оставила после себя убитую гримерку
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин
"39 секунд до Вашингтона": Куба и Никарагуа поставят русские "Цирконы"
Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму
Последние материалы
Сыртланов: "Ударом по центрам приятия решений на Украине мы их поздравили с днём "независимости"
Эксперт назвал причины отказа в посадке на рейс
Лавров: Запад не демонстрирует готовности выполнить свою часть договорённостей по зерновой сделке
Бариатрическая операция может снизить риск развития рака
Свекла: От профилактики сердечных заболеваний до борьбы с анемией
Продюсер Иосиф Пригожин покинул телешоу "Звёзды сошлись" на НТВ
Курс основ государственности с 1 сентября будут изучать 80% студентов в РФ
Рыба из Атлантического океана способна "видеть" через собственную кожу
В Центре Мешалкина спасли мужчину, удалив из его сердца 30-сантиметровый тромб
В европейской части России синоптики зафиксировали первые заморозки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников