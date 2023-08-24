Где отдохнуть за рубежом от 60 тысяч рублей

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крупные туроператоры предлагают горящие туры в Турцию с вылетом в конце августа за 60 тысяч на двоих, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным бронирования, цены на туры в Турцию с вылетом в ближайшие дни снизились на 40-60%, как сообщает Москва 24.

Фото: Vivan755

Например, туроператор FUN&SUN предлагает скидку 61% на недельный тур в Кемере с трехзвездочным отелем по системе "все включено". Это обойдется путешественникам в 60,1 тысячи рублей на двоих.

Компания PEGAS Touristik организует недельный тур в Мармарис с вылетом 25 августа за 69,8 тысячи на двоих в трехзвездочном отеле. Скидка на него составляет 42% от изначальной стоимости.

Тур на неделю в турецкий Бельдиби с системой "все включено" доступен через оператора ANEX за 68 тысяч рублей на двоих с вылетом 24 августа.

И даже "Интурист" предлагает недельный тур на двоих в Кемер по системе "все включено". Цена начинается от 60,5 тысячи рублей (вылет 25 августа). В сентябре также будет возможность воспользоваться горящими турами в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и на Кубу. Тем не менее, важно понимать, что такие скидки являются временным явлением, как отметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

"Текущие скидки на Турцию — это временное явление, нет массового падения цен. Массовое снижение цен ожидается только в конце сентября — начале октября, после окончания пика сезона. В начале осени там комфортная погода, но большие скидки не предвидятся". — Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств. "Сейчас операторы скорее всего распродают остатки. Не стоит ожидать, что эта тенденция продлится до конца лета и начала осени", — подчеркивает эксперт.

По его словам, в будущем могут появиться горящие предложения на направления с многочисленными рейсами, такими как Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Куба.

"Теоретически, в сентябре можно будет приобрести горящий тур туда, но это будут единичные случаи. В октябре начинается активный сезон в этих странах. Так что сентябрь — последний шанс сэкономить, и нужно следить за предложениями. Обычно они появляются за день-два, и нужно будет успеть забронировать", — подчеркивает Алексан Мкртчян.

Он отмечает, что скидки на эти три направления могут достигать до 40%, и если повезет, можно будет найти путевки на неделю от 70 тысяч рублей на человека.

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