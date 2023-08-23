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Дайверы пожаловались на уничтожение лучшего источника для погружения в Прикамье

3:03
Туризм

Очистка одного водоема привела к загрязнению другого, на что пожаловались пермские дайверы. Они сообщают о затруднениях с погружением в Арсёновский источник, расположенный рядом с Ординской пещерой, из-за сильного загрязнения водоема илом. Это загрязнение связано с проводимыми очистительными работами в соседних прудах, пишет properm.ru.

Дайверы пожаловались на уничтожение лучшего источника для погружения в Прикамье
Фото: Xtotti, CC BY-SA 3.0

Арсёновский источник в Ординском районе является известным местом для дайвинга, не только в Пермском крае, но и во всей России. Его глубина составляет 7 метров, а на его дне обитают краснокнижные рачки. Летом начались работы по очистке водоема, что негативно сказалось на его привлекательности, по словам дайверов, высказанным в интервью порталу 59. ru.

"Я была на Арсёновском источнике около 2,5 недель назад, и там была очень мутная вода — как будто плаваешь в молоке. Так что сейчас это место для погружения не подходит. Мы искали альтернативы не очень далеко от Перми, но они не сравнимы, конечно. Да, есть неплохие озера, но их подводный ландшафт не сравниться с Арсёновским источником по красоте и прозрачности. Есть, конечно, Голубое озеро в Александровске, но туда добираться примерно в два раза дольше", — говорит собеседница.

Пресс-служба краевого Министерства природных ресурсов пояснила, что работы по очистке водоемов проводились не в самом Арсёновском источнике, а на прилегающих водоёмах. Целью этих мероприятий было улучшение экологического состояния водного объекта путем расчистки от донных отложений (ила) в прудах №1 и 2 на реке Кунгур и в русле правобережного притока этой реки.

Арсёновский источник имеет особый статус, так как мусор и водоросли в нем убираются только вручную, чтобы не нарушить уникальную экосистему, в которой обитают редкие животные. В министерстве заявили, что не поступали жалобы на ущерб водоему, но специалисты будут отправлены на место, чтобы проверить информацию.

Однако инсайдер, ознакомленный с ситуацией, рассказал, что несмотря на то, что Арсёновский источник должен был быть очищен вручную, подрядчик вмешался, используя экскаватор, что сильно снизило прозрачность воды в источнике. Кроме того, береговая линия была повреждена, так как подрядчик создал две ямы. Еще две ямы появились рядом с прудом №1, куда была сброшена смесь воды и ила. Возможно, эта масса загрязнения также проникла в Арсёновский источник через грунтовые воды.

Завершение работ по очистке водоемов запланировано на 1 ноября 2023 года. Однако, по информации источника Properm. ru, до сих пор не было предпринято действий по вывозу 45 тысяч кубических метров ила.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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