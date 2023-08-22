В АТОР рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции в сентябре

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Минимальная стоимость недельного отпуска в трехзвездочном туре на южные курорты Турции с системой "все включено", начиная с сентября 2023 года, не превысит 100 тыс. рублей для двух человек. В период с середины месяца цены могут подняться до 108-115 тыс. рублей. Эти сведения были предоставлены Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно сообщению, первоначальные цены на пакетные туры, включая перелет, продолжительностью неделю на популярные курорты Антальи в начале сентября, при выборе трехзвездочных отелей с режимом "все включено", варьируются от 92,5 тыс. до 100 тыс. рублей за двоих.

Однако начиная с середины месяца, минимальные цены на такие туры в большинстве случаев повышаются до 108-115 тыс. рублей за неделю на двоих, что уже сравнимо с начальными стоимостями четырехзвездочных отелей. В конце месяца многие отели начинают незначительно снижать цены по сравнению с серединой сентября.

Относительно недельных туров в Анталью с проживанием в четырехзвездочных отелях и режимом "все включено" в начале сентября, стоимость составляет 95-108 тыс. рублей на двоих. В середине месяца минимальные цены во многих отелях поднимаются до 114-120 тыс. рублей.

Ассоциация туроператоров также уточнила, что начальные цены на недельные пакеты в самых доступных пятизвездочных отелях с режимом "все включено" в начале сентября варьируются от 115 до 143 тыс. рублей за двоих.

Согласно данным ассоциации, стоимость недельного отдыха в среднем пятизвездочном отеле Антальи составляет 180-200 тыс. рублей и более, в отелях высокого уровня цены начинаются от 250-260 тыс. рублей, а проживание в отелях уровня Deluxe обойдется от 350 тыс. рублей и выше.

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