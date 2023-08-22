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Выставка старинных резных наличников открылась на курорте "Роза Хутор"

3:55
Туризм

Увидеть работы мастеров из разных регионов страны можно в этнографическом комплексе "Моя Россия".

Выставка старинных резных наличников открылась на курорте "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Необычные экспонаты позволяют всем желающим познакомиться с культурой и бытомроссийских областей. На экспозиции представлены 24 наличника периода конца XVIII — середины XX века.

— Этнопарк "Моя Россия" был создан в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года. Здесь, на территории более трех гектар расположено 11 тематических зданий, иллюстрирующих историю, быт и культуру разных народов России. Есть и срубы Русского Заонежья, и Казанский кремль, и бурятский дацан, и уральский завод Демидовых. Новая экспозиция резных наличников — еще один шаг, который позволяет создать своеобразную связь между прошлым и будущим. Наличники на Руси были не просто украшением дома, а своеобразным концентратом смыслов, времен и эпох. Благодаря им можно глубже понять, чем жили, во что веровали наши предки, — отметила старший экскурсовод этнографического комплекса "Моя Россия" Евгения Белкина.

Экспонаты для выставки собирали у коллекционеров по всей стране в течение двух лет, еще год потребовался на их реставрацию. Мастера тщательно очищали наличники от старой краски, восстанавливали утраченные детали, шлифовали и по данным ученых и историков подбирали краски.

— В течение года мы работали и с коллекционерами, и с музеями регионов, откуда прибыли наличники, и с представителями локальных сообществ, собирали информацию по крупинкам. Дело в том, что для наших предков, наличники считались своеобразным охранным символом дома. Благодаря им можно был понять весь уклад жизни, тем более, что на выставке представлены несколько наличников из мест, которые уже утрачены, — рассказала Евгения Белкина.

Ярко-зеленый наличник приехал из Ярославской области, села Молога, которое называют "Русской Атлантидой". Оно было затоплено в 1935 году, попав под программу расширения Рыбинского водохранилища. Его хозяин жил на реке, поэтому на наличнике представлено солнце в виде красных цветов, вокруг которого вьется волна. Такие орнаменты очень часто встречаются на домах, расположенных вдоль реки Волги. Ярко-голубой наличник из Ивановской области украшен белоснежными
ромашками. Хозяева этого дома не только жили на краю поля с цветами, но собирали их для изготовления лекарств.

— Один из наличников прослужил всего два года 1941-1942. Это — наличник радиста. Он находился на доме в селе Быково Раменского района Московской области, в котором во время Великой Отечественной Войны шла подготовка диверсантов-подрывников. В верхней части наличника можно увидеть символы азбуки Морзе "Тире-точка-тире". Это было своеобразным тайным посланием для военных, — пояснила старший экскурсовод этнографического комплекса "Моя Россия" курорта "Роза Хутор" Евгения Белкина.

Один из самых поздних экспонатов необычной выставки — наличник из города Данилова. Он весь украшен вязью из колец, и не случайно. Таким образом его создатель приветствовал Олимпиаду 1980-го года. В этнографическом комплексе "Моя Россия" отмечают, что экспозиция будет пополняться и дальше. Еще восемь старинных наличников уже проходят реставрацию. Открыта выставка ежедневно с 10:00 до 21:00.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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