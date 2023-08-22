В Турции эксперты предложили снести отели, расположенные на первой линии

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкие специалисты выражают мнение, что отели, расположенные вблизи береговой линии у моря, вызывают отрицательный эффект. По их оценке, такие объекты лишают общественность пляжей, устанавливая ограничительные зоны, и поэтому стоит рассмотреть возможность их демонтажа.

Фото: by foilman is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это мнение высказал профессор Ильбер Ортайлы. Он утверждает, что такой подход к развитию туризма не приносит стране никакой пользы, поэтому государственные органы планируют постепенно изменить свою позицию в этой сфере и приступить к демонтажу отелей, расположенных в непосредственной близости от пляжей.

"Трудно понять, почему в такой спешке возведены огромные отельные комплексы, которые никак не могут быть заполнены по максимуму. А в тех случаях, когда они заполнены, возникают другие проблемы, включая увеличение заболеваемости из-за проблем с водоснабжением, что вновь связано с резким увеличением числа отдыхающих на побережьях Эгейского и Средиземноморского регионов", — прокомментировал он.

Профессор признал, что некоторые туристы могут быть негативно настроены по отношению к таким радикальным мерам, но в конечном итоге это может сподвигнуть их обратить внимание на прекрасную природу и достопримечательности региона.

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