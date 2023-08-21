Доходы от мирового туризма увеличатся на 50 процентов к 2033 году - WTTC

3:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

К объему мировой индустрии туризма к 2033 году прогнозируется прирост на 50% по сравнению с 2019 годом, достигнув $15,5 трлн, что составит приблизительно 11,6% глобальной экономики. Эти прогнозы были сделаны Всемирным советом по туризму и путешествиям (WTTC), согласно сообщению от "Интерфакс" сегодня.

Ведущие страны, получающие наибольшие доходы от туризма относительно ВВП в 2022 году, остались теми же, что и до пандемии в 2019 году: США, Китай, Германия, Япония и Великобритания. В первой десятке также присутствуют Франция, Мексика, Италия, Индия и Испания.

К концу 2023 года в мировой туристической отрасли будет занято 430 млн человек, по сравнению с 334 млн в 2019 году, что составляет примерно девятую часть всех рабочих мест в мире, по оценкам экспертов WTTC. Кроме того, этот сектор будет расти быстрее глобальной экономики.

Глава WTTC, Джулия Симпсон, подчеркнула в интервью Bloomberg, что ожидается рост в секторе путешествий и туризма на уровне около 5,1%, в то время как экономисты прогнозируют рост глобального ВВП в этом году на 2,6%.

Эксперты WTTC также прогнозируют, что туристическая индустрия Китая будет расти более быстрыми темпами, чем американская, и к 2033 году китайская индустрия туризма превзойдет американскую по объему доходов.

В согласии с прогнозами, китайская туристическая отрасль за десять лет будет приносить $4 трлн, составляя 14,1% экономики страны, в то время как в США соответствующие показатели будут равны $3 трлн и 10,1%.

До пандемии, китайские туристы обеспечивали около 14,3% мировых расходов иностранных туристов. WTTC прогнозирует полное восстановление китайского туристического сектора к показателям до пандемии к 2024 году, и к 2033 году доля расходов китайских туристов в мировом масштабе составит 22,3%.

По данным организации Virtuoso, которая объединяет более 20 тыс. агентств в сегменте роскошных путешествий, продажи туристических услуг в первой половине 2023 года выросли на 69% по сравнению с 2019 годом. Этот рост объясняется повышенным интересом к нестандартным направлениям, включая научные экспедиции в Антарктиду и на Галапагосские острова.

WTTC также отмечает сходные тенденции, подчеркивая, что путешественники становятся более склонны к приключениям и стремятся открывать новые места и переживания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.