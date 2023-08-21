Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Главой минцифры ЛНР назначили Андрея Ершова
Профессор Бокерия: 10 фруктов и овощей, которые прокачают иммунитет
Экс-агента ЦРУ Макговерна рассмешило заявление Байдена о "поражении" России
«Ситидрайв» и «ВкусВилл» запустили челлендж «кабачкошеринг»
В РФ отсрочили переход с бумажных на электронные медкнижки
Появился список пропавших диггеров в Москве после ливня
Школьники по всей России на уроках будут изучать беспилотники
Самый мемный пес покинул этот мир: Поклонники Чимса скорбят
Британским чиновникам запретили называть Россию "враждебным государством". Что случилось?

Российский турист, вернувшись из Турции, посоветовал россиянам туда сейчас не ездить

1:49
Туризм

После продолжительной автомобильной поездки по Турции россиянин решил отговорить наших соотечественников от визитов туда по нескольким причинам, сообщает "Турпром".

Российский турист, вернувшись из Турции, посоветовал россиянам туда сейчас не ездить
Фото: Credit the creator Rich Text HTML Plain text "Flag-map of Turkey" by Darwinek is licensed under CC BY-SA 3.0.

В нынешней ситуации в Турции отмечается низкое качество обслуживания в доступных гостиницах, а цены на услуги при этом остаются высокими.

Именно эти факторы стали основными причинами, по которым многие российские путешественники задумываются о выборе альтернативных направлений для отдыха. Таким образом, причины, по которым российский путешественник не рекомендует в настоящее время приобретать туры в Турцию, следующие:

Во-первых, низкое качество обслуживания в недорогих гостиницах и высокие расценки. Отзывы российских туристов свидетельствуют о несоразмерности цен и качества предоставляемых услуг, а также о высокой стоимости товаров и услуг на местах.

"При подсчете бюджета для пакетного тура следует правильно оценивать свои ожидания. Следует помнить, что стоимость порции сыра и лепёшки на побережье составляет около 400 рублей, и это только для одного человека. При этом необходимо учесть расходы на напитки, завтраки и обеды. Наименьшая цена на пиво, которую мне довелось видеть в магазине, составляла 180 рублей", — добавил турблогер.

Во-вторых, сектор турецкого туризма переживает экономические трудности.

После периода ковида и лесных пожаров туристическая индустрия Турции столкнулась с экономическими сложностями, что заставило местные организации изо всех сил экономить на обслуживании отдыхающих.

Поэтому для отдыха лучше выбрать что-нибудь другое — например, Таиланд или ОАЭ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ТУРЦИЯ 2023 🇹🇷 Минусы отдыха в Турции! Какие ПРОБЛЕМЫ на турецких курортах и в отелях? ОБЛОМЫ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Зеленский "готов обменять Белгород" на членство в НАТО

Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.

Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО
Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
"Луна-25" не сможет доказать высадку астронавтов США
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
РФ провела успешную операцию, уничтожив в Чернигове украинскую элиту БПЛА
Жительница Омска погибла, торопясь увидеть покончившего с собой мужа
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Последние материалы
Самый мемный пес покинул этот мир: Поклонники Чимса скорбят
Британским чиновникам запретили называть Россию "враждебным государством". Что случилось?
Российский турист, вернувшись из Турции, посоветовал россиянам туда сейчас не ездить
В Москве водитель каршеринга полтора километра вёз на капоте инспектора ДПС
В Красноярске ребенок вылетел из окна пятиэтажного дома
Китайский сопредседатель комитета дружбы: молодежь КНР и РФ призвана способствовать культурным обменам
Россиянам показали новую версию "Москвича"
"Я — легенда": Трамп назвал причину, по которой не будет дебатировать с конкурентами на выборах
11-летняя девочка утонула в Пенягинском пруду в Москве
В турецком отеле у россиян украли деньги и обвинили их в случившемся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников