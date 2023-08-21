Российский турист, вернувшись из Турции, посоветовал россиянам туда сейчас не ездить

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

После продолжительной автомобильной поездки по Турции россиянин решил отговорить наших соотечественников от визитов туда по нескольким причинам, сообщает "Турпром".

Фото: Credit the creator Rich Text HTML Plain text "Flag-map of Turkey" by Darwinek is licensed under CC BY-SA 3.0.

В нынешней ситуации в Турции отмечается низкое качество обслуживания в доступных гостиницах, а цены на услуги при этом остаются высокими.

Именно эти факторы стали основными причинами, по которым многие российские путешественники задумываются о выборе альтернативных направлений для отдыха. Таким образом, причины, по которым российский путешественник не рекомендует в настоящее время приобретать туры в Турцию, следующие:

Во-первых, низкое качество обслуживания в недорогих гостиницах и высокие расценки. Отзывы российских туристов свидетельствуют о несоразмерности цен и качества предоставляемых услуг, а также о высокой стоимости товаров и услуг на местах.

"При подсчете бюджета для пакетного тура следует правильно оценивать свои ожидания. Следует помнить, что стоимость порции сыра и лепёшки на побережье составляет около 400 рублей, и это только для одного человека. При этом необходимо учесть расходы на напитки, завтраки и обеды. Наименьшая цена на пиво, которую мне довелось видеть в магазине, составляла 180 рублей", — добавил турблогер.

Во-вторых, сектор турецкого туризма переживает экономические трудности.

После периода ковида и лесных пожаров туристическая индустрия Турции столкнулась с экономическими сложностями, что заставило местные организации изо всех сил экономить на обслуживании отдыхающих.

Поэтому для отдыха лучше выбрать что-нибудь другое — например, Таиланд или ОАЭ.

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