Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Туристка приехала в Турцию для операции по резекции желудка, но скончалась в больнице
На стоянке в Подмосковье несколько лет стоит заброшенная Ferrari Testarossa
Актриса Настасья Самбурская в алом бикини завтракает на отдыхе в Турции
Кардиолог Кореневич назвала 5 ошибок в борьбе с гипертонией
Фигуристка Татьяна Навка показала редкие фото 9-летней дочери от Пескова
"СберАвто" и "ЧекИндекс" выяснили, сколько российские автовладельцы тратят на свои авто
Забытого на детской площадке в Петербурге ребёнка нашел знакомый семьи
Тела утонувших в московском коллекторе диггеров несло под землёй около двух километров
Средневековая традиция привела к жертвам: в Тласкале на бое быков получили травмы 10 человек

Британский МИД предупредил туристов о насилии в такси на курорте в Хорватии

Туризм

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило новое строгое предупреждение для туристов, на этот раз касающееся Хорватии, популярной страны для отдыха и у россиян. Причиной послужили участившиеся случаи насилия, совершаемого местными таксистами над иностранными туристками. Об этом сообщает "Турпром".

Британский МИД предупредил туристов о насилии в такси на курорте в Хорватии
Фото: "Yellow Taxi Cab in Motion" by Image Catalog is marked with CC0 1.0.

Недавний инцидент в курортном городе Сплит был лишь одним из многих. Пострадавшая рассказала о том, как водитель такси воспользовался её состоянием алкогольного опьянения и изнасиловал, пока её спутник вышел из машины. В настоящее время подозреваемый задержан, но утверждает, что сексуальный контакт был согласован. Данное предупреждение исходит из серии жалоб, поступивших от других путешественниц.

МИД Великобритании формулирует следующие советы для снижения риска и защиты от возможных нападений:

  • Сделать фотографию салона такси, чтобы иметь видимость номера, и поделиться ею с друзьями или близкими.
  • Сообщить близким о своей поездке и деталях такси, включая номер.
  • При необходимости, использовать международный номер экстренной помощи 112, а также уведомить туроператоров и посольство о произошедшем.

Представители хорватского "Uber" отвечают на эти опасения, подчеркивая, что безопасность пользователей и их проверенных водителей — первоочередная задача. Водители проходят строгую проверку, включая проверку наличия судимости. Министерство транспорта Хорватии обязуется серьезно расследовать все подобные инциденты.

Следует помнить, что безопасность всегда важна во время путешествий. Вот 12 советов для российских туристок, особенно путешествующих в одиночку:

  1. Заранее подготовьтесь к поездке: изучите маршрут, возьмите мобильный телефон с загруженной картой местности и зарядное устройство.
  2. Используйте только официальные такси и проверенные приложения.
  3. Ограничьтесь нейтральными темами разговора с водителем.
  4. Следите за маршрутом на своих картах.
  5. Избегайте демонстрации ценных вещей.
  6. Следите за своей сумкой.
  7. Путешествуйте лучше с компанией, чем в одиночку.
  8. Сообщите близким о своих планах и местоположении.
  9. Если что-то не так, немедленно позвоните и сообщите о местоположении.
  10. Обратите внимание на двери и окна машины.
  11. Не приглашайте водителя в отель.
  12. Ознакомьтесь с законами страны, в которой находитесь.

Помните, ваша интуиция важна, и никогда не стесняйтесь прервать поездку или вызвать полицию, если что-то вызывает беспокойство. Ваша безопасность — превыше всего.

Ранее мы писали, что в Хорватии нашли под слоем ила дорогу, которой 7 тыс. лет. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Зеленский "готов обменять Белгород" на членство в НАТО

Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.

Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО
В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
"Луна-25" не сможет доказать высадку астронавтов США
РФ провела успешную операцию, уничтожив в Чернигове украинскую элиту БПЛА
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023
Жительница Омска погибла, торопясь увидеть покончившего с собой мужа
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Последние материалы
Россияне на неделю застряли в Армении из-за задержки рейса
Последствия проглатывания жвачки: Мифы и реальность
European Heart Journal: Влияние типа фигуры на здоровье
Певец Митя Фомин отрастил усы для более брутального образа
Британский МИД предупредил туристов о насилии в такси на курорте в Хорватии
Минобороны Дании: ВСУ смогут использовать F-16 только на Украине
Первый канал намечает перезапуск шоу "Голос"
Австралийка родила ребенка, не подозревая о том, что беременна
Цены на полупроводники компании TSMC повлияют на стоимость iPhone
Актриса Ольга Кузьмина показала первые фото со свадьбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников