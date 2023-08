Министерство иностранных дел Великобритании выпустило новое строгое предупреждение для туристов, на этот раз касающееся Хорватии, популярной страны для отдыха и у россиян. Причиной послужили участившиеся случаи насилия, совершаемого местными таксистами над иностранными туристками. Об этом сообщает "Турпром".

Фото: "Yellow Taxi Cab in Motion" by Image Catalog is marked with CC0 1.0.