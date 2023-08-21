Министерство иностранных дел Великобритании выпустило новое строгое предупреждение для туристов, на этот раз касающееся Хорватии, популярной страны для отдыха и у россиян. Причиной послужили участившиеся случаи насилия, совершаемого местными таксистами над иностранными туристками. Об этом сообщает "Турпром".
Недавний инцидент в курортном городе Сплит был лишь одним из многих. Пострадавшая рассказала о том, как водитель такси воспользовался её состоянием алкогольного опьянения и изнасиловал, пока её спутник вышел из машины. В настоящее время подозреваемый задержан, но утверждает, что сексуальный контакт был согласован. Данное предупреждение исходит из серии жалоб, поступивших от других путешественниц.
МИД Великобритании формулирует следующие советы для снижения риска и защиты от возможных нападений:
Представители хорватского "Uber" отвечают на эти опасения, подчеркивая, что безопасность пользователей и их проверенных водителей — первоочередная задача. Водители проходят строгую проверку, включая проверку наличия судимости. Министерство транспорта Хорватии обязуется серьезно расследовать все подобные инциденты.
Следует помнить, что безопасность всегда важна во время путешествий. Вот 12 советов для российских туристок, особенно путешествующих в одиночку:
Помните, ваша интуиция важна, и никогда не стесняйтесь прервать поездку или вызвать полицию, если что-то вызывает беспокойство. Ваша безопасность — превыше всего.
Ранее мы писали, что в Хорватии нашли под слоем ила дорогу, которой 7 тыс. лет.
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