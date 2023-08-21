Британский МИД предупредил туристов о насилии в такси на курорте в Хорватии

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило новое строгое предупреждение для туристов, на этот раз касающееся Хорватии, популярной страны для отдыха и у россиян. Причиной послужили участившиеся случаи насилия, совершаемого местными таксистами над иностранными туристками. Об этом сообщает "Турпром".

Фото: "Yellow Taxi Cab in Motion" by Image Catalog is marked with CC0 1.0.

Недавний инцидент в курортном городе Сплит был лишь одним из многих. Пострадавшая рассказала о том, как водитель такси воспользовался её состоянием алкогольного опьянения и изнасиловал, пока её спутник вышел из машины. В настоящее время подозреваемый задержан, но утверждает, что сексуальный контакт был согласован. Данное предупреждение исходит из серии жалоб, поступивших от других путешественниц.

МИД Великобритании формулирует следующие советы для снижения риска и защиты от возможных нападений:

Сделать фотографию салона такси, чтобы иметь видимость номера, и поделиться ею с друзьями или близкими.

Сообщить близким о своей поездке и деталях такси, включая номер.

При необходимости, использовать международный номер экстренной помощи 112, а также уведомить туроператоров и посольство о произошедшем.

Представители хорватского "Uber" отвечают на эти опасения, подчеркивая, что безопасность пользователей и их проверенных водителей — первоочередная задача. Водители проходят строгую проверку, включая проверку наличия судимости. Министерство транспорта Хорватии обязуется серьезно расследовать все подобные инциденты.

Следует помнить, что безопасность всегда важна во время путешествий. Вот 12 советов для российских туристок, особенно путешествующих в одиночку:

Заранее подготовьтесь к поездке: изучите маршрут, возьмите мобильный телефон с загруженной картой местности и зарядное устройство. Используйте только официальные такси и проверенные приложения. Ограничьтесь нейтральными темами разговора с водителем. Следите за маршрутом на своих картах. Избегайте демонстрации ценных вещей. Следите за своей сумкой. Путешествуйте лучше с компанией, чем в одиночку. Сообщите близким о своих планах и местоположении. Если что-то не так, немедленно позвоните и сообщите о местоположении. Обратите внимание на двери и окна машины. Не приглашайте водителя в отель. Ознакомьтесь с законами страны, в которой находитесь.

Помните, ваша интуиция важна, и никогда не стесняйтесь прервать поездку или вызвать полицию, если что-то вызывает беспокойство. Ваша безопасность — превыше всего.

Ранее мы писали, что в Хорватии нашли под слоем ила дорогу, которой 7 тыс. лет.

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