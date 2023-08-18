Турист подал в суд на отель за то, что не смог заняться сексом в номере

Необычной судебной петицией к отелю на Менорке выделился путешественник из Германии. Он утверждает, что прибыл на курорт и так и не сумел погрузиться в интимные отношения, причем по его мнению, это произошло из-за действий отеля, сообщает Турпром.
Именно за это он и предъявил иск к гостинице, а решение суда его поразило. Аргументация путешественника заключается в следующем. Он заявляет, что так и не сумел наладить интимные отношения в своем номере в отеле на Менорке, где он остановился со своей спутницей. Причина заключалась в том, что в номере стояли не две односпальные кровати, а две раздельные односпальные кровати, которые никак не были связаны между собой.
"Из-за скользкой поверхности кроватей они раздвигались при малейшем движении, что делало невозможным гармоничное интимное общение", — передает немецкая пресса жалобу путешественника. Именно за это, по возвращении в Германию, он и обратился в суд, требуя компенсацию. Окружной суд Менхенгладбаха, расположенный на западе Германии, в регионе Северный Рейн-Вестфалия, рассмотрел жалобу "пострадавшего".
И вынес следующее решение: в данной ситуации вина лежит на путешественнике. При этом интимными отношениями можно наслаждаться даже на односпальной кровати. В Российских судах подобные запросы пока не встречались. Однако иногда требования путешественников, достигшие судебной инстанции, также выделяются "оригинальностью". Напомним, один из путешественников решил получить компенсацию в размере 27 тысяч рублей за "неудовлетворительное времяпрепровождение" — ему не понравилось, что двери в номере четырехзвездочного отеля трудно закрывались.
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