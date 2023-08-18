Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Будущее туризма наступило: крупнейший туроператор внедряет ChatGPT для продажи туров
Сексолог: для восстановления либидо мужчинам нужно поддерживать сексуальную активность
Врач Продеус оценил ситуацию с коронавирусом в мире: массовое тестирование не нужно
Фермер, живущий около аэропорта, выкосил траву в форме гениталий
В Волковском театре впервые вручат премию им. Сергея Пускепалиса "Поступок"
Момент отрыва башни танка ВСУ в районе Артёмовска попал на видео
Врач рассказала, почему из-за шашлыка возникает тремор рук
Российская компания теперь владеет британским заводом автокатализаторов в Красноярске
DPA: Шольца освистали на предвыборном мероприятии в Мюнхене

Турист подал в суд на отель за то, что не смог заняться сексом в номере

1:53
Туризм

Необычной судебной петицией к отелю на Менорке выделился путешественник из Германии. Он утверждает, что прибыл на курорт и так и не сумел погрузиться в интимные отношения, причем по его мнению, это произошло из-за действий отеля, сообщает Турпром.

Турист подал в суд на отель за то, что не смог заняться сексом в номере
Фото: "North Korea - Yanggakdo international hotel" by Roman Harak is licensed under CC BY-SA 2.0.

Именно за это он и предъявил иск к гостинице, а решение суда его поразило. Аргументация путешественника заключается в следующем. Он заявляет, что так и не сумел наладить интимные отношения в своем номере в отеле на Менорке, где он остановился со своей спутницей. Причина заключалась в том, что в номере стояли не две односпальные кровати, а две раздельные односпальные кровати, которые никак не были связаны между собой.

"Из-за скользкой поверхности кроватей они раздвигались при малейшем движении, что делало невозможным гармоничное интимное общение", — передает немецкая пресса жалобу путешественника. Именно за это, по возвращении в Германию, он и обратился в суд, требуя компенсацию. Окружной суд Менхенгладбаха, расположенный на западе Германии, в регионе Северный Рейн-Вестфалия, рассмотрел жалобу "пострадавшего".

И вынес следующее решение: в данной ситуации вина лежит на путешественнике. При этом интимными отношениями можно наслаждаться даже на односпальной кровати. В Российских судах подобные запросы пока не встречались. Однако иногда требования путешественников, достигшие судебной инстанции, также выделяются "оригинальностью". Напомним, один из путешественников решил получить компенсацию в размере 27 тысяч рублей за "неудовлетворительное времяпрепровождение" — ему не понравилось, что двери в номере четырехзвездочного отеля трудно закрывались.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вы шокируете персонал, поступив так в отеле
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
Будущая карта Украины поражает: огрызок без моря и территорий

Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.

Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева
Певица Алла Пугачева почтила память Андрея Николаева траурным венком
"Андрею Николаеву от Аллы Пугачевой": Примадонна простилась с хорошим другом
Киев бросил в бой последние резервы на направлении главного удара на Работино
Чиновница из Курска заявила о "зажравшемся народе"
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
ИноСМИ: ВСУ в мясных штурмах "кричат и умирают" под ударами русских профи
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
Последние материалы
Момент отрыва башни танка ВСУ в районе Артёмовска попал на видео
Врач рассказала, почему из-за шашлыка возникает тремор рук
Российская компания теперь владеет британским заводом автокатализаторов в Красноярске
DPA: Шольца освистали на предвыборном мероприятии в Мюнхене
В Свердловской области женщина покончила с собой в годовщину свадьбы
Третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа
В Геленджике пожарные потушили возгорание в лесничестве
В Казани женщина убила пенсионерку после трудоустройства
В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса с более чем 30 мутациями в гене
Американские учёные нашли простой путь к здоровью сердца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников