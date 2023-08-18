В Апулии на частном пляже посетителям не разрешали есть принесенную с собой еду

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В итальянском курортном регионе Апулия разгорелся скандал, поскольку туристы сталкиваются с ограничениями на пронос собственной еды на пляжи, а некоторые сообщают о получении прямых угроз. Ситуация складывается вокруг частных пляжей, типичных для Италии, ведь многие из которых принадлежат отелям, барам и ресторанам. В дополнение к плате за аренду зонтиков и шезлонгов владельцы пытаются выжать из туристов деньги за еду.

Фото: "Amalfi sea view Italy" by No machine-readable author provided. Sudodana2048 assumed (based on copyright claims). is licensed under CC BY-SA 3.0.

Появились сообщения по меньшей мере о трёх семьях, которые почувствовали себя "запуганными персоналом частного пляжа" при попытке принести и съесть свою еду. Они утверждают, что от их буквально требовали, чтобы они покупали еду в прибрежных заведениях. Присутствие детей сотрудников пляжа не останавливало.

Местные жители недовольны высокими ценами, взимаемым на частных пляжах, и их ограничительной политикой. Дарио Дюссо, местный адвокат, заявил, что у этих заведений нет полномочий налагать такие запреты и ограничения.

Стоит отметить, что правила, касающиеся еды и напитков, на разных итальянских пляжах разные. Поэтому, чтобы избежать ненужного стресса, туристам рекомендуется заранее ознакомиться с правилами поведения на пляже, который они планируют посетить.

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Туристам начали запрещать проносить на пляжи еду: платите деньги или убирайтесь вон