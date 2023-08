Your browser does not support the audio element.

В итальянском курортном регионе Апулия разгорелся скандал, поскольку туристы сталкиваются с ограничениями на пронос собственной еды на пляжи, а некоторые сообщают о получении прямых угроз. Ситуация складывается вокруг частных пляжей, типичных для Италии, ведь многие из которых принадлежат отелям, барам и ресторанам. В дополнение к плате за аренду зонтиков и шезлонгов владельцы пытаются выжать из туристов деньги за еду.

Фото: "Amalfi sea view Italy" by No machine-readable author provided. Sudodana2048 assumed (based on copyright claims). is licensed under CC BY-SA 3.0.