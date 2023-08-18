В Хабаровском крае восстановлен безвизовый въезд по реке Амур в Китай

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для туристов восстановлены безвизовые поездки по речному маршруту между Хабаровском в России и Фуюанем в Китае. Министерство туризма Хабаровского края подтвердило эту информацию.

Фото: "File:Russia. Khabarovsk. City administration 2015.JPG" by ILoveKorea is licensed under CC BY-SA 4.0.

Начиная с 18 августа, возобновились безвизовые поездки с выдачей безвизовых списков для групп численностью от 5 до 50 человек, заявило министерство.

В соответствии с межправительственным соглашением, российские туристы теперь могут находиться в Китае на срок до 15 дней в рамках продолжающихся туристических обменов.

Ранее на этой неделе первая группа туристов из Хабаровского края отправилась в безвизовую поездку в Китай в рамках межправительственного соглашения. Путешественники пересекли границу через контрольно-пропускной пункт "Амурзет" в Еврейской автономной области. До Фуюаня, ближайшего китайского города к Хабаровску, можно добраться по реке Амур. Продолжительность путешествия колеблется от чуть более часа до трех часов, в зависимости от типа судна. Пункт пропуска через реку Хабаровск-Фуюань возобновил работу на пассажирском маршруте в июне 2023 года после трехлетнего перерыва из-за ограничений, связанных с COVID-19. Ранее визы выдавались по прибытии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.