Your browser does not support the audio element.

Ваш запрос содержит новостную информацию и комментарии о посещении туристом из США города Парижа, который назвал его "самым кишащим крысами городом". Турист опубликовал видео в TikTok, на котором показал, как крысы бегут от него и как он кормит грызунов, Lenta.ru.

Фото: "File:CSIRO ScienceImage 10564 The black rat Rattus rattus.jpg" by division, CSIRO is licensed under CC BY 3.0.