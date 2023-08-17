Ваш запрос содержит новостную информацию и комментарии о посещении туристом из США города Парижа, который назвал его "самым кишащим крысами городом". Турист опубликовал видео в TikTok, на котором показал, как крысы бегут от него и как он кормит грызунов, Lenta.ru.
По данным издания Forbes, Париж занимает четвертое место в мире по количеству крыс, уступая индийскому Деншоку, Лондону и Нью-Йорку. В городе насчитывается около 6 миллионов грызунов, что в три раза превышает количество людей (2,1 миллиона).
Пользователи социальных сетей выразили недовольство виденным и сравнили Париж с мультфильмом "Рататуй". Некоторые комментаторы отметили, что информация о большом количестве крыс в городе делает его менее привлекательным для посещения.
Эта ситуация подчеркивает проблему урбанизированных городов, где наличие большого количества грызунов может вызывать недовольство и негативные впечатления у туристов и жителей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.