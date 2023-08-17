Турист из США назвал Париж "самым кишащим крысами городом"

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ваш запрос содержит новостную информацию и комментарии о посещении туристом из США города Парижа, который назвал его "самым кишащим крысами городом". Турист опубликовал видео в TikTok, на котором показал, как крысы бегут от него и как он кормит грызунов, Lenta.ru.

Фото: "File:CSIRO ScienceImage 10564 The black rat Rattus rattus.jpg" by division, CSIRO is licensed under CC BY 3.0.

По данным издания Forbes, Париж занимает четвертое место в мире по количеству крыс, уступая индийскому Деншоку, Лондону и Нью-Йорку. В городе насчитывается около 6 миллионов грызунов, что в три раза превышает количество людей (2,1 миллиона).

Пользователи социальных сетей выразили недовольство виденным и сравнили Париж с мультфильмом "Рататуй". Некоторые комментаторы отметили, что информация о большом количестве крыс в городе делает его менее привлекательным для посещения.

Эта ситуация подчеркивает проблему урбанизированных городов, где наличие большого количества грызунов может вызывать недовольство и негативные впечатления у туристов и жителей.

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