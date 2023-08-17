Артур Мурадян рассказал, как изменение курса рубля повлияет на стоимость отдыха за границей

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы пока не ощущают заметных неудобств из-за снижения курса рубля, однако в будущем возможен рост стоимости зарубежных поездок. Это произойдет, если курс доллара превысит 120 рублей, а евро достигнет отметки 150 рублей. Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора Space Travel, высказал свое мнение в интервью "Газета.Ру".

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Мурадян указал, что под угрозой окажутся доступные туры и массовые направления. Снижение стоимости рубля происходило с начала 2023 года, но пока потребители не чувствуют неудобства от увеличения курса иностранных валют. Тем не менее курс рубля к лету текущего года упал более чем на 100%, что привело к тому, что туры стоимостью 110-120 тысяч рублей теперь продаются вдвое дороже.

Мурадян добавил, что в текущей обстановке стоимость зарубежных путешествий начинается от 180-200 тысяч рублей, что сильно затрагивает бюджетных туристов. В сентябре ситуация, по его мнению, должна прояснится. В любом случае, курс доллара на уровне 120-150 рублей станет пределом, при котором отдых за границей превратится в роскошь.

Эксперт также отметил, что наиболее сильно пострадают региональные авиапрограммы и зимние бюджетные туры, которые ожидали большой спрос. В частности, ущерб понесут Египет, Таиланд и Шри-Ланка, да и премиальные направления, такие как ОАЭ и Мальдивы, могут почувствовать негативное воздействие.

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