Задержки и отмены рейсов RW в аэропорту Антальи коснулись более тысячи российских туристов

По словам российского посла в Анкаре Алексея Ерхова около 1,2 тысячи российских туристов столкнулись с задержкой и отменой рейсов в Анталье, связанных с техническими проблемами авиакомпании Red Wings. Эту информацию он предоставил в интервью ТАСС.

Фото: "Airport" by Gerald Pereira is licensed under CC BY 2.0.

Ерхов отметил, что задержки вылетов рейсов, как российских, так и турецких авиакомпаний — довольно распространённое явление. Однако недавние события с авиакомпанией Red Wings можно назвать исключительными. Из-за отмены рейсов по техническим причинам в Анталье скопилось более 1 200 пассажиров, которые планировали вернуться домой.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным начать уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг из-за задержек и отмен рейсов авиакомпании Red Wings. Основные массовые задержки произошли с 12 по 14 августа, затрагивая рейсы из Антальи и обратно.

Посол отметил, что большинство российских граждан было размещено в отелях и обеспечено питанием. Однако несколько суток гражданам пришлось ожидать отправки на родину. Генконсульство России в Анталье продолжает наблюдать за ситуацией и рекомендует гражданам следовать указаниям представителей авиакомпании, если они столкнулись со сложной ситуацией.

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