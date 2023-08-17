Стало известно, где россияне собираются отдыхать наступающей осенью. Это выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Эксперты подсчитали, что больше всего бронирований на осенний период жители РФ совершили в Санкт-Петербурге (17,6%). Совсем немного северной столице уступает Москва, на которую приходится 15% бронирований, а замыкает тройку лидеров среди российских городов Сочи, в который отправятся осенью 13,2% россиян.
45% граждан РФ не хотят отдыхать осенью в своей стране, отдав предпочтение зарубежным направлениям. Наибольшее число российских туристов хотят посетить в этот период Стамбул и Ереван.
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