Почти половина россиян планируют отдыхать осенью в Стамбуле и Ереване

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стало известно, где россияне собираются отдыхать наступающей осенью. Это выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперты подсчитали, что больше всего бронирований на осенний период жители РФ совершили в Санкт-Петербурге (17,6%). Совсем немного северной столице уступает Москва, на которую приходится 15% бронирований, а замыкает тройку лидеров среди российских городов Сочи, в который отправятся осенью 13,2% россиян.

45% граждан РФ не хотят отдыхать осенью в своей стране, отдав предпочтение зарубежным направлениям. Наибольшее число российских туристов хотят посетить в этот период Стамбул и Ереван.

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