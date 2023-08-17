Авиакомпания Red Wings успешно восстановила своё полное расписание рейсов и в настоящее время работает в штатном режиме.
Согласно заявлению перевозчика, все рейсы вернулись к своему опубликованному расписанию на веб-сайте. Пассажиры ранее задержанных рейсов были размещены, и рейсы в такие пункты назначения, как Анталия, Хургада, Шри-Ланка, Пхукет и Шарм-эль-Шейх, вылетают в соответствии с планом.
Ранее авиакомпания столкнулась с задержками из-за технических неполадок с двумя своими самолетами Boeing-777, но ситуация была смягчена при содействии авиакомпании "Икар" в пассажирских перевозках. Глава СКР Александр Бастрыкин однако распорядился завести уголовное дело по данным фактам по статье УК о ненадлежащем оказании услуг.
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