В Турцию — за рубль: житель Томска отправился в путешествие автостопом

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Томич по имени Алексей Лоскутников попал в Стамбул из Томска, путешествуя автостопом. У него был только один рубль в кармане и стихи Александра Пушкина. Алексей осуществлял свои перемещения, предлагая прочтение стихов великого поэта в обмен на еду. О своих приключениях он рассказал журналистам из Аргументы и факты – Томск.

Фото: Личная страница Алексея Лоскутникова в Вконтакте vk. com/wall51486031_1969

Алексей начал интересоваться путешествиями в 2020 году, после встречи с Антоном Кротовым, который рассказывал о своей поездке по Африке. Затем, во время отпуска, Алексей отправился автостопом из Томска в Москву, а после этого решился на крупное путешествие. Он выбрал маршрут, опираясь на страны, не требующие визы, и выбрал турецкий Стамбул.

В начале своего путешествия он взял с собой немного еды, но она закончилась, когда он добрался до Омска. Алексей проезжал через Дагестан, Грузию и Узбекистан и везде находил место для ночлега и питание. Когда он добрался до Турции, он увидел дом с флагом на побережье. Оказалось, что хозяин дома постоянно принимает туристов, и у него даже есть книга отзывов, в которой туристы оставляют слова благодарности.

В Стамбуле Алексей ночевал в мечетях. Сейчас он вернулся из путешествия и приходит в себя. Алексей пока не знает, куда отправится в следующий раз.

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