Сейчас в туристической провинции Анталья в Турции царит экстремальная климатическая ситуация. На прошлой неделе местные курорты стали свидетелями необычного явления: город и море были прикрыты густыми облаками пара. Особенно это проявилось в среду утром. В связи с аномально высокой влажностью в сочетании с палящим солнцем, курорт превратился в настоящую "парилку".
Такое явление оказало влияние на активность воздушных перевозок. Несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту из-за плохой видимости, их направили в другие регионы.
Ещё совсем недавно туристы, приезжающие в Анталию, наслаждались типичными сезонными температурами. Но затем уровень влажности стал резко повышаться. Оптимальная влажность для комфортного отдыха на морском курорте в августе обычно составляет 50-60%. Однако в этом месяце в Анталии уровень влажности значительно превышает норму.
Согласно информации из турецкой газеты Hurriyet, в районах, где температура поднималась выше +30 °C, влажность достигала невероятных 85%. Это привело к образованию густых облаков и пара, которые закрыли вид на город и море. Видимость значительно снизилась из-за высокой влажности, и вершины горы Бейдаги, обычно видимые на горизонте, скрылись за пеленой облаков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.