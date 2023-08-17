Анталья: самолёты с туристами отправляют в другие города из-за экстремальной климатической ситуации

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сейчас в туристической провинции Анталья в Турции царит экстремальная климатическая ситуация. На прошлой неделе местные курорты стали свидетелями необычного явления: город и море были прикрыты густыми облаками пара. Особенно это проявилось в среду утром. В связи с аномально высокой влажностью в сочетании с палящим солнцем, курорт превратился в настоящую "парилку".

Фото: Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Такое явление оказало влияние на активность воздушных перевозок. Несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту из-за плохой видимости, их направили в другие регионы.

Ещё совсем недавно туристы, приезжающие в Анталию, наслаждались типичными сезонными температурами. Но затем уровень влажности стал резко повышаться. Оптимальная влажность для комфортного отдыха на морском курорте в августе обычно составляет 50-60%. Однако в этом месяце в Анталии уровень влажности значительно превышает норму.

Согласно информации из турецкой газеты Hurriyet, в районах, где температура поднималась выше +30 °C, влажность достигала невероятных 85%. Это привело к образованию густых облаков и пара, которые закрыли вид на город и море. Видимость значительно снизилась из-за высокой влажности, и вершины горы Бейдаги, обычно видимые на горизонте, скрылись за пеленой облаков.

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