Таксисты в Сочи обманывают туристов на большие суммы

3:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы часто рассказывают о том, как их обманули частные таксисты в Сочи. Странно, что некоторые всё ещё пользуются их услугами, учитывая наличие такси-сервисов и трансферных компаний на курорте. Тем не менее даже опытные туристы поддаются уловкам, как это случилось с Юлией Авдеевой из Подмосковья. Она поделилась, как после долгого перелета ее и спутников подманил частный таксист, который встретил их на выходе из аэропорта. Об этом сообщает SOCHI1.ru.

Фото: "taxi" by Formation 03 is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Он настойчиво держался рядом со мной и не давал мне сделать ни шагу. Мы были измотаны перелетом и не смогли противостоять его давлению. Он обещал отвезти нас по тарифам такси. Нам нужно было в Кудепсту. По итогу поездки нам пришлось заплатить 3000 рублей, хотя фактическое расстояние составляло всего 8 километров. Сейчас мы понимаем, что он специально затягивал поездку, чтобы выставить счёт на большую сумму", — рассказала Юлия Авдеева.

При этом стоимость поездки с использованием "Яндекс.Такси" начинается от 750 рублей.

Скриншот: Анна Грицевич "Мы осознаем, что в какой-то мере сами виноваты, что попались на уловку и проявили наивность. Но разве администрация аэропорта не может предпринять меры для устранения этих нечестных таксистов, которые обманывают туристов?! Они буквально не позволяют нам выйти из аэропорта, они настолько настойчивы. Мы не единственные, кто на них попал. Я считаю, что такие "частники" серьезно подрывают репутацию курорта, и с этим явлением нужно бороться", — поделилась девушка.

Еще один турист из Красноярска, Юрий Зеленцов, написал гневное письмо в редакцию, рассказав, как его обманул частный таксист, с которым он сел в аэропорту. Ему предстояло доехать до Лазаревского, и за эту поездку ему потребовалось заплатить 10 000 рублей.

Скриншот: Анна Грицевич

"Он утверждал, что тарифы такие же, как у "Яндекса". Я проверил их цену, и это было около 5000 рублей. Я назвал ему эту цену, и он что-то пробормотал, неясно что. Мы начали движение. Правда, путь занял много времени из-за пробок. Он даже не хотел включить кондиционер. Через четвертое требование он предложил его включить за дополнительную плату. Наконец-то он включил кондиционер. А когда мы прибыли, он потребовал с нас 10 000 рублей, 5 000 за каждого пассажира", — рассказал Юрий.

Он также считает, что он сам виноват в том, что подвергся обману, и призывает других туристов не пользоваться услугами таких "частников", пока администрация курорта не предпримет меры для их пресечения. Он считает, что просто нужно лишить таких таксистов клиентов.

Местные жители также выражают недовольство по поводу "чичиков", или "чичикошников", как называют нелегальных таксистов в Сочи с советских времен. Этот термин имеет неоднозначное происхождение. Кто-то говорит, что он армянского происхождения, другие утверждают, что абхазского.

Интернет-поисковики предполагают, что "чичик" может быть связан с чеченскими боевиками, так как это слово использовали журналисты в 90-е годы. Нелегальные таксисты перекрывают остановки на вокзалах своими автомобилями и охотятся за пассажирами, их машинам мешает общественный транспорт, а пассажирам — неудобно ожидать.

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