Турцию назвали самым популярным направлением для отдыха у россиян

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным "Яндекс Путешествий", в текущем году россияне чаще выбирали следующие направления для длительного отдыха: Турция, Азербайджан и Таиланд.

Фото: Ибрагим Аль Омари

Продолжительность пребывания в Турции по сравнению с предыдущим годом увеличилась в полтора раза. В Азербайджане и Таиланде также наблюдалось заметное увеличение времени, проведенного россиянами на отдыхе, по сравнению с предыдущими годами. Эти выводы сделаны на основе анализа данных о бронированиях отелей и поиске авиабилетов.

Кроме того, стало известно, что для отдыха продолжительностью более трех месяцев россияне предпочитали направления, такие как Черногория, Армения и Вьетнам.

Тем не менее, аналитики сервиса подчеркивают, что 55% российских туристов все же выбирали для долгосрочного отдыха курорты внутри страны. Это могли быть места вроде Сочи, Минеральных Вод, Санкт-Петербурга, Калининграда и Махачкалы.

Если говорить о тех, кто предпочел отдых за границей, их путешествия включали такие направления, как Стамбул, Баку, Анталья, Бангкок и Тель-Авив.

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