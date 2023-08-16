Глава Следственного комитета, Александр Бастрыкин, принял решение о возбуждении уголовного дела против авиакомпании Red Wings после недавних задержек и отмены рейсов в Турцию и обратно, вызвавших волну обсуждений, сообщают РИА новости.
Минувшие дни оказались для авиакомпании Red Wings непростыми. Несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей, были задержаны. Как объяснили представители компании, данная ситуация была вызвана техническими неполадками на двух самолётах. Пассажиры, ожидавшие отправления, оказались в неприятном положении и открыто возмущались.
Чтобы минимизировать последствия, Red Wings обратились за помощью к авиакомпании "Икар". Благодаря сотрудничеству между перевозчиками неблагоприятная ситуация разрешилась.
Чтобы восстановить доверие пассажиров, компания предоставит пострадавшим сертификаты на бесплатные полёты в рамках региональных направлений.
Ранее Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об избиении ребёнка в Челябинске.
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