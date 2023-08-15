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Отельеры Таиланда, Бали и Вьетнама рассказали, почему они любят российских туристов

2:56
Туризм

В современном мире русские туристы становятся всё более привлекательной и активной аудиторией для гостиничного бизнеса в Таиланде, Индонезии и Вьетнаме. Вице-президент по развитию гостиничного бизнеса тайской компании Dusit International, Сирадеж Донаваник (Siradej Donavanik), подчеркивает, что они проявляют большой интерес к ресторанам, спа-салонам и барам, пишет РИА новости.

Отельеры Таиланда, Бали и Вьетнама рассказали, почему они любят российских туристов
Фото: pixabay.com / Anna Palinska

Таиланд давно является магнитом для российских путешественников. Экзотическая природа, живописные пляжи и богатая культура делают эту страну идеальным местом для отдыха. По словам экспертов, российские туристы всё чаще выбирают длительные пребывания, чтобы глубже познакомиться с этой уникальной страной.

Особый интерес россиян к Таиланду проявляется и в сфере недвижимости. Продажи вилл и другой недвижимости на острове Пхукет впечатляюще выросли, и четверть сделок приходится именно на российских инвесторов. Донаваник отмечает, что многие российские граждане приобретают недвижимость в этих живописных местах.

Остров Бали также привлекает внимание российских туристов. Прекрасные пляжи, насыщенная культура и яркая ночная жизнь делают этот остров поистине райским местом. Генеральный менеджер отеля Raffles Bali, Катя Хертинг, подчеркивает, что многие российские гости предпочитают отели в формате "всё включено".

Одной из заметных черт российских туристов является их желание погрузиться в местную культуру и аутентичный образ жизни. Российские туристы в Таиланде, Индонезии и Вьетнаме проводят значительное время на островах, чтобы изучить местные традиции, насладиться природными красотами и научиться готовить местную кухню.

Один из ключевых моментов, определяющих предпочтения российских туристов, — это индивидуальный и персонализированный сервис. Многие гости готовы дополнительно платить за эксклюзивные экскурсии. Генеральный менеджер отеля Raffles Bali, Катя Хертинг, также отмечает, что русскоязычный персонал является большим плюсом для российских гостей.

Вьетнам становится всё более популярным направлением среди российских туристов. Генеральный менеджер отеля Regent Phu Quoc, Срирам Кайласам, подчеркивает, что российские туристы проявляют большой интерес к новым направлениям.

Российские гости предпочитают проводить время во Вьетнаме семьями или парами. Их особенно много в зимние месяцы в период школьных каникул и длинных выходных. Срирам Кайласам подчеркивает, что россияне ценят высокий уровень сервиса и стремятся погрузиться в местную культуру, включая кухню и аутентичные события.

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Отношение к Россиянам в Таиланде 2022
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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