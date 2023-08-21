"Тень России" отпугивает поляков от посещения пограничного курорта

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Польский курорт Пяски, расположенный почти на границе с Россией, остается пустым, вызывая волнение среди местных жителей. Это явление привлекло внимание издания onet. pl, которое выдвинуло гипотезу о том, что "тень России" может быть одной из причин, отпугивающей поляков от этого прекрасного региона. Но далеко не только политика влияет на такую ситуацию.

Фото: pixabay.com

Некоторые отдыхающие и потенциальные туристы высказывают опасения по поводу близости границы с Россией. Например, Юстина, постоянная гостья Балтийского моря, рассказала:

"Я собиралась отправиться в Пяски этим летом, ведь мне было интересно посетить это место. Однако при просмотре вариантов размещения я обратила внимание, что это место расположено практически на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство о безопасности, и я решила выбрать другое направление для отдыха".

В то же время корреспондент издания, посетивший пляжи Пясков, отметил присутствие отважных купальщиков, которые не поддаются страхам и наслаждаются отдыхом на берегу Балтийского моря. Они считают, что "страшный сосед" не может повлиять на их времяпровождение.

Некоторые люди утверждают, что ситуация была бы менее напряженной, если бы не обострение политических отношений. Например, ряд туристов отметил, что для них более беспокойным направлением была бы поездка в Сувалки. Этот "Сувалкский коридор" — участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, расположенный между Белоруссией и Калининградской областью. В местных СМИ периодически появляются новости о возможной "российской агрессии" в этом районе, связанной с попыткой прорыва сухопутного пути в Калининград.

Помимо политики, на отток туристов оказали влияние и другие факторы. Весь июль и начало августа характеризовались прохладной погодой. Эти факторы сделали купание менее привлекательным, особенно для семей с детьми. Кроме того, цены на услуги и размещение на курорте выросли примерно на 20%. Это также сказалось на решениях туристов, которые могли решить отложить свой отдых в более благоприятное время.

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