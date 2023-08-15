Турэксперт Осауленко: курортный сбор может отпугнуть туристов из России

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Результаты совещания по развитию туризма под руководством Владимира Путина привели к решению предоставить регионам возможность введения курортного сбора. Такой "налог на отдых" уже действует на некоторых направлениях, включая Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Эксперимент с введением курортного сбора стартовал в России в мае 2018 года. О том, для чего он нужен, в беседе с Телеканалом "360" рассказал директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

Фото: https://www.nytimes.com/

Он отметил, что целью введения курортного сбора является поддержка и развитие туристической инфраструктуры. Все собранные средства направляются на специфические цели. Однако некоторые курортные направления отказались от эксперимента с этим сбором, чтобы не отпугнуть туристов и не нарушить динамику внутреннего рынка туризма.

Осауленко также отметил, что в некоторых регионах "налог на отдых" может составлять разные суммы — от десяти до 100 рублей. Это решение остаётся на усмотрение каждого субъекта и может иметь положительное значение для туристической индустрии.

"Российские туристы — это категория довольно многогранная. Есть самостоятельные, которые приезжают в курортный город на собственной машине, берут такси или прилетают на самолёте. А есть путешественники, которые добираются до места отдыха на туристических автобусах. Но цель у всех категорий одна — это туризм. Но там, где всё сходится в одну точку, например, проживание, эти фильтры и стоят", — поделился Осауленко.

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