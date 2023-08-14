Турэксперт Барзыкин поддержал отказ от обязательных надписей на английском в общественном транспорте

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин поддержал предложение Минтранса отказаться от обязательного дублирования надписей на английском языке на схемах и указателях в метро и других видах общественного транспорта.

Фото: https://www.conserve-energy-future.com/benefits_of_public_transportation.php

Эксперт рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей, как это скажется на туристической сфере, особенно на фоне растущего турпотока из Китая.

Беспокоиться за туристов, по мнению Барзыкина, не стоит, потому что для них будет налажено "сегментированное обслуживание".

Англоязычное информирование в российском транспорте зачастую является избыточным, считает собеседник издания.

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