Туроператоры сообщили о падении спроса на путешествия в Израиль

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

В текущем году туристические путешествия в Израиль набирают обороты не так быстро, как это было в предыдущем году. Как сообщают туроператоры, это связано, в первую очередь, с ростом стоимости авиабилетов.

Фото: shutterstock.com

Причины и тенденции

В прошлом году туристические агентства могли рассчитывать на более высокий спрос и активное бронирование блоков мест. Однако в текущем сезоне данный подход более не актуален, так как стоимость авиабилетов значительно возросла. Например, стоимость рейса компании El Al в среднем составляет 110 тысяч рублей в обе стороны. Это значительно влияет на решение потенциальных туристов о выборе направления.

Популярные курорты

При анализе популярных курортов в Израиле можно выделить несколько направлений, которые остаются востребованными у туристов. Нетания продолжает оставаться одним из самых популярных курортов благодаря своему уникальному климату и богатой инфраструктуре. Тель-Авив привлекает тех, кто ищет динамичный городской отдых. Мёртвое море остается уникальным природным объектом, привлекающим туристов своими исцеляющими свойствами.

Динамика спроса на туры

Сегодня спрос на туры в Израиль обусловлен не только его привлекательностью, но и доступностью альтернативных направлений. К примеру, Китай становится всё более популярным вариантом для путешествий, благодаря более доступным ценам и прямым рейсам.

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