В Якутии создали систему учета достопримечательностей

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Якутии создана система регистрации достопримечательностей, объединяющая в единый реестр музеи, памятники, в том числе природные, объекты культурного наследия, рекреационные зоны и туристические объекты. Об этом сообщил Дмитрий Громов, генеральный директор регионального агентства по развитию туризма и территориальному маркетингу.

Фото: https://yakutia.mk.ru/social/2021/10/13/pogoda-v-yakutske-na-14-oktyabrya.html

"Объекты культурного наследия, природные достопримечательности, места силы, точки притяжения — все эти объекты ранее находились в ведении разных ведомств и были разбросаны по разным системам учета. Кропотливая работа по их объединению велась в течение полутора лет. Сегодня реестр включает 365 аттракционов", — заявил Громов.

По словам представителей агентства, одним из решающих моментов в создании системы стало четырехстороннее соглашение, в котором участвовали они сами, Институт геокультурного развития, областное управление по сохранению объектов культурного наследия и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Среди зарегистрированных объектов — национальный парк "Ленские Столбы", ледник Булуус в Хангаласском районе, зоопарк "Орто-Дойду".

Реестр будет способствовать интеграции единой информации в картографические и навигационные системы, органы управления дорожной инфраструктурой, а также информационные источники.

О туристах из Китая

Как отметил Громов, за этот летний период туроператоры Якутии приняли в среднем около 150 китайских туристов. По его словам, в основном они прибывали в регион рейсами из Москвы, Владивостока и Хабаровска. Кроме того, директор регионального агентства по развитию туризма напомнил, что авиакомпания "Якутия" начала полеты по маршруту Якутск — Харбин — Якутск.

"В Якутии китайских туристов в первую очередь интересуют наши заповедные места и потрясающие ландшафты. Что касается видов туризма, то они предпочитают экстремальные, активные и охотничьи туры по республике", — добавил Громов. По его мнению, еще одним мотивом для изучения Якутии является возможность "цифрового детокса" — отключения от техники и гаджетов в экологически чистых и малонаселенных районах.

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