Российский турагент рассказал, как ее туристов хотели выгнать из отеля из-за банкротства старейшего туроператора

6:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турагент поделилась ужасающей историей с элементами вымогательства на своем канале в Яндекс Дзен, рассказав о том, как ее туристов чуть не выгнали из отеля из-за банкротства старейшего туроператора. Инцидент связан с недавним банкротством туроператора "Веди Тур Групп". Агент забронировала дорогостоящую поездку в Венгрию для своих туристов еще в конце апреля.

Фото: pixabay.com

"Тур был довольно дорогостоящим, на 11 ночей в июле для троих взрослых, включая визы, он обошелся более чем в 600 000 рублей. Поскольку в то время курс евро значительно вырос, туристы полностью оплатили тур", — пояснила она.

Кроме того, туроператор принимает визовые документы только после полной оплаты тура. Итак, туристическое агентство перевело всю сумму в тот же день, собрало документы и подало заявление на визу. Отдых туристов в Венгрии был запланирован с 8 по 19 июля.

Вот тут-то и начинается тревожная история. "12 июля, ближе к концу рабочего дня, мне позвонили по FaceTime с неизвестного номера. Женщина представилась представителем венгерской принимающей компании и сообщила мне, что "Веди Тур" не оплатила наземные услуги для моих туристов — трансфер и проживание в гостинице. Поэтому, если бы я не оплатил их пребывание (а это было целых 2600 евро), их бы вышвырнули из отеля на следующий день." Я сказал: "Подождите, но это ваша проблема с туроператором. Мы все оплатили со своей стороны, туристам был выдан ваучер, и они были заселены в отель. Кроме того, почему я должен верить незнакомой женщине, с которой у меня нет никаких договорных обязательств?" — рассказал турагент.

По ее словам, Ангелина, глава принимающей компании, "сразу сменила тон", но тем не менее пригрозила, что, поскольку "Веди Тур" на следующий день объявит о банкротстве, самим туристам придется полностью оплатить свое проживание по стандартному тарифу, который дороже договорных расценок на тур операторы.

"Это означает, что 12 июля не было никаких предварительных условий или новостей о банкротстве. В тот день мы даже сделали еще один запрос на оплату. Только 13 июля они объявили о приостановке операций", — добавил агент. "Мои туристы в тот день были на экскурсии и не отвечали на мои сообщения в WhatsApp. Я хотел предупредить их заранее, чтобы они не поддались на эти угрозы выселения. Факт их заселения в отель был подтвержден. Если бы проживание не было оплачено, их бы сюда не пустили."

Вы, наверное, слышали истории, когда туристам на стойке регистрации по прибытии говорят:

"Туроператор за вас не заплатил", и туристы впадают в панику, звонят своему турагенту, который затем связывается с туроператором, и выясняется, что кто-то просто забыл поставить галочку и т. д. Здесь, однако, туристы уже останавливались в отеле с 8 по 13 июля, их кормили, и никто не упоминал об оплате.

"Ваучер в их руках является доказательством полной реализации турпродукта", — продолжил турагент.

Что касается принимающей компании, то возникли подозрения — основываясь на предыдущих банкротствах, по ее словам, были случаи, когда принимающие компании начинали вымогать деньги у туристов и выселять их из номеров.

"Я попросил туристов утром пойти на стойку регистрации и попытаться выяснить у менеджера отеля, было ли оплачено их пребывание, запросить какое-либо подтверждение оплаты. Утром они именно это и сделали, и менеджер отеля заверил их, что проживание было оплачено и что они не будут выселены. Однако они не смогли предоставить никаких документов", — рассказал агент. Согласно ее объяснению, ситуация выглядит следующим образом: "Веди работала с принимающей компанией на условиях постоплаты, поэтому принимающая компания полностью оплатила моих туристов, так как они услышали о банкротстве и поняли, что никаких денег за моих туристов от Веди они не получат. Но как только принимающая компания узнала о банкротстве "Веди" и поняла, что они не получат денег за моих туристов, они начали вымогать деньги у меня (турагента) и у туристов".

Как добавляет турагент, угрозы выселения и требования денег сверх уже выплаченной суммы продолжались еще несколько раз. Однако в отеле подтвердили, что туристы могут наслаждаться своим пребыванием без забот и что Анджелина не смогла бы отменить уже оплаченное бронирование, даже если бы захотела. В конце концов, туристы опасались подвоха в последнюю минуту при отъезде, но им удалось избежать этого, заказав собственное такси.

"Что неясно, так это почему Vedi, как наши партнеры, действовали таким образом. Они были в курсе, что принимающая компания уже оплатила пребывание наших туристов, так как они работали на основе постоплаты. Но почему они указали в заявлении, что проживание не было оплачено и что туристы сами должны были оплатить свое пребывание? Они могли бы отнестись к этому более гуманно и избавить меня и туристов от ненужного беспокойства. В конце концов, я даже пошел в их офис 13 июля и провел там четыре часа, пытаясь получить от них какое-нибудь подтверждение оплаты. К счастью, по крайней мере, билеты на самолет были подлинными; Я проверил их на сайтах авиакомпаний, которыми летели туристы", — заключает агент. Кроме того, она приводит дополнительные подробности о банкротстве: "Веди не смогла вернуть средства, связанные с COVID, за туры в Европу ни одному из туристов. Против них было возбуждено много судебных дел, и в понедельник, 10 июля, в банк поступили все исполнительные листы, и все банковские счета были заморожены. Неясно, что случилось с нашими средствами, которые мы выплатили в апреле, и почему они не были переведены поставщикам".

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