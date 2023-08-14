Загадили все море: туристка во время морской прогулки была шокирована слоем мусора на воде и отношением гидов

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американская туристка, побывавшая на Бали, совершила морскую экскурсию и была шокирована слоем мусора, плавающего на поверхности воды, и равнодушным отношением к нему гидов. Она считает, что люди буквально загрязнили море, и погружение в него было отвратительным, сообщает Fox News.

Фото: pixabay.com

Сара Уолш из Массачусетса отправилась на Бали со своим 21-летним братом Шейном и решила заняться снорклингом во время морской экскурсии, но вместо прекрасного подводного мира она увидела лишь мусор.

"Это была наша первая остановка во время подводного плавания. Нас привезли в место, где можно было увидеть скатов манта. Поверхность океана была явно покрыта мусором и пластиком. Но гиды, похоже, ни о чем не думали и автоматически начали спускать людей в воду", — рассказывает туристка. По ее словам, большинство отдыхающих спрыгнули с лодки, чтобы поплавать и понырять, но "из-за отвратительной воды они быстро вернулись на лодку". "Мне было противно прыгать в воду. Я пробыла в ней, может быть, секунд 30", — добавила Уолш.

Молодая женщина владеет собственной компанией по производству купальников из переработанного пластика, расположенной на Бали.

"Я выбрала фабрику на Бали, потому что слышала о том, как сильно они загрязняют океан, но увидеть это воочию было ужасно. Я сняла видеоролик в надежде, что он привлечет внимание общественности и побудит больше людей приложить усилия для очистки океанов", — пояснила Сара.

Она отметила, что в других популярных местах для снорклинга, куда гиды водили группу, было не так много мусора.

Однако она подчеркнула: "Это действительно ужасно, что мы являемся причиной того, что весь этот мусор находится в наших океанах. Мне жаль океанских обитателей, которые страдают от нашего мусора".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.