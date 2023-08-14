Российским туристам сообщили, что лучше отказаться от алкоголя и курения, отправляясь в теплые страны

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Процесс акклиматизации в теплых странах часто бывает длительным и сложным, что может негативно сказаться на идеальном отпуске. Доктор Мария Беляева посоветовала российским туристам воздержаться от алкоголя и курения — это лучший способ быстрее адаптироваться и начать наслаждаться отпуском, сообщает издание "Подмосковье сегодня".

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В среднем акклиматизация в другой стране занимает от 4 дней до нескольких недель. Однако этот срок можно сократить, если придерживаться правильного режима сна, избегать дневного сна, заниматься легкими физическими упражнениями, гулять, рационально планировать свой график.

Мария Беляева считает, что на скорость адаптации к новому климату и часовому поясу влияют и вредные привычки. Она рекомендует воздерживаться от алкоголя и курения, особенно на первых порах, а также избегать незнакомых лекарств.

"Кроме того, следует избегать незнакомой и трудноусвояемой пищи, сократить потребление специй, пить много чистой воды и стараться ограничить потребление кофеиносодержащих напитков", — добавила Беляева.

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