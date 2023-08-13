Моемся в бассейне, завтрак 6000 руб: шокированные россияне рассказали о ценах в Болгарии и Турции

Туристы, правдиво это или нет, отправляющиеся в "недружественную" Болгарию — напомню, что это страна, которая одной из первых закрыла свое воздушное пространство для России, — пребывают в шоке из-за цен в том, что когда-то было доступным туристическим направлением.

Фото: Госдепартамент США

Однако и в Турции дела обстоят ненамного лучше. "Московский комсомолец" поделился историями встревоженных россиян, рассказывающих о том, как они экономят, принимая душ в бассейне, и неохотно завтракают за 6000 рублей (80 долларов), потому что более дешевые варианты трудно найти. В Болгарии туристов перед отправлением предупреждали: "умножьте все на два или три", и разочарованным владельцам недвижимости пришлось убедиться в этом воочию.

Например, резко выросли коммунальные расходы: ежемесячные счета за воду составляют 60 левов (33 доллара), электричество — 70 левов (38 долларов) даже без использования кондиционера, что добавляет еще 80 левов (44 доллара). Ежемесячная плата за интернет дома составляет около 50 левов (27 долларов).

"Я знаю людей, которые не только избегают пользоваться кондиционером, но и ходят в кафе в туалет, чтобы сэкономить воду. Какой-нибудь душ в бассейне", — сказал сосед туристу.

Цены на недвижимость также выросли — квартиры с одной спальней продаются за 40 000-50 000 евро. Даже для среднестатистического туриста, больше интересующегося пляжами, экскурсиями и "где поесть" и выпить, Болгария не радует своими ценами. Лежаки и зонтики стоят по 10 левов ($5,50) каждый. Поездка в аквапарк стоит 70 левов (38 долларов).

Среди экскурсий эксперт упомянул двухдневную поездку в Румынию стоимостью 280 левов (152 доллара) и добавил, что при "разумной экономии" этой суммы могло бы хватить на неделю. Такси, отметила она, стали "недоступными"; за 15-минутную поездку водители просят 20 левов (11 долларов). Например, путешествие с Солнечного берега в Бургас (30 минут езды) стоит 70-80 левов (38-44 доллара). Общественный транспорт до Бургаса стоит 8 левов ($4,40). В пределах города это 2-3 лева ($1,10-$1,65).

По словам туриста, когда дело доходит до еды, ситуация ничуть не лучше.

"Посещение ресторана быстро отбило у меня охоту ужинать вне дома". "По сравнению с прошлым годом цены выросли на 30 процентов. Учитывая девальвацию рубля, блюда подорожали вдвое, а цены в обычных болгарских ресторанах приближаются к ценам дорогих московских заведений", — заявила она.

Она назвала следующие цены на болгарские "фирменные блюда": салат "Шопска" (помидоры, огурцы, сыр) — 10-15 левов ($5,50-$8,10), завтрак с омлетом или кашей плюс кофе стоит около 16 левов ($8,70), рыба и мясо — 30-40 левов ($17-$22)., мидии — 10-18 левов ($5,50-$8,20), в среднем ужин с вином на двоих стоит не менее 100 левов ($55).

Стоимость фаст-фуда начинается от 5 левов (2,70 доллара), и "вокруг киосков с простой кухней всегда образуются очереди", — заверил турист.

Готовить дома тоже непросто: поход в супермаркет в среднем стоит около 150 левов (80 долларов), а продуктов хватает на два дня: упаковка пельменей — 14 левов (7,60 доллара), куриное филе — 15 левов (8,17 доллара), свинина — 19 левов (10,35 доллара), докторская колбаса — 18 левов (9,81 доллара), молоко — 4 лева (2,18 доллара), болгарский твердый сыр — 19-25 левов (10,35-14 долларов).

"Ситуация с фруктами и овощами печальная: вишня стоит 500-800 рублей, арбуз — 3,50 лева (1,90 доллара) за килограмм, виноград и персики — 7-8 левов (3,80-4,50 доллара). Розовые помидоры — 6,5 лева (3,50 доллара), огурцы — 3,80 лева (2,07 доллара). Ягоды начинаются от 20 левов (11 долларов)", — поделился турист, заверив, что только цены на алкоголь остаются прежними.

Другой корреспондент "МК" столкнулся с такими же финансовыми трудностями, но в Стамбуле, Турция. По словам "местных жителей", им "никогда не было так плохо".

"Если в прошлом году Стамбул считался доступным местом для среднего класса, то сегодня этот город больше для богатых", — заявила она.

История почти идентична: такси — роскошь, поездка из аэропорта стоила 600 лир (215 долларов), отель "в районе знаменитой пешеходной улицы Истикляль в центре Стамбула", а "самый бюджетный вариант в этом районе" стоил 160 лир (151 доллар)., причем комната напоминала крошечное пространство с двуспальной кроватью и прикроватной тумбочкой под телевизором. Ванная комната была похожа на узкий шкаф: крошечная раковина и насадка для душа над унитазом, а воду отключили на второй день, вынудив их "пользоваться туалетом в соседних кафе".

По ее словам, цены на продукты питания также выросли в три раза за год.

"Скромный турецкий завтрак (омлет из двух яиц, оливки, оливковое масло, джем, мед, овощной спред, небольшая тарелка помидоров и огурцов). В дополнение к этому набору мы заказали яичницу-болтунью, омлет, блинчики и три чашки кофе на троих. Мы заплатили 6000 рублей (80 долларов)", — подтвердила она.

За обед по "разумным ценам", который "неаппетитен, но недорог по стамбульским меркам", они заплатили 5000 рублей (67 долларов) на троих. За ужин в "самом простом пабе в переулках площади Таксим" они заплатили 8000 рублей (107 долларов) за две пиццы, пару бокалов пива и алкогольный коктейль. "Стоимость фруктов на рынках также удивила нас.

Вишня — 200 лир (720 долларов), персики — 120 лир (430 долларов), абрикосы — 150 лир (540 долларов)", — добавила она, заявив, что их двухдневное пребывание в Стамбуле обошлось им примерно в 70 000 рублей (940 долларов). Кроме того, как она заверила, среди местных жителей есть либо сверхбогатые люди, либо те, кто быстро скатывается в нищету.

"Я сочувствую туристам. Турки знают, что сейчас они могут извлечь из них только выгоду. Вот почему цены для посетителей неоправданно высоки", — процитировала она давнюю жительницу России.

Она пришла к выводу, что туристы все равно приезжают, так как Турция остается раем для иностранцев.

"Обменивайте доллары или евро и наслаждайтесь", — добавила она.

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КАКИЕ ЦЕНЫ В БОЛГАРИИ И ТУРЦИИ? / ШОППИНГ💗🛍️