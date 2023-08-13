Остроумный метод общения с иностранными туристами опробовала местная инициативная группа на пляжах известного курорта. На пляжах Майорки, в частности на пляже Манакор, появилась интересная подборка плакатов. Как сообщает испанская пресса, некоторые из них были на английском языке.
Яркие желтые плакаты на английском языке сообщали, что купаться либо запрещено, либо не рекомендуется. Например, один из них предупреждал об "опасных медузах". Все бы ничего, но параллельно с ними были вывешены плакаты на каталонском языке, где говорилось, что все это "шутка" и никакой реальной опасности нет.
Ответственность за дезинформацию туристов взяла на себя группа "Manacor Caterva", выступающая против массового туризма. В их заявлении подчеркивается, что единственной опасностью является "массовый туризм". Группа добавила, что плакаты были написаны с юмором. Однако в целом инициативная группа не считает ситуацию юмористической.
"Майорка страдает от перенаселенности из-за туристов. Все бухты Балеарских островов были экспроприированы туризмом. Узурпация бухт — еще один пример того, как капитализм доводит до крайности такие виды экономической деятельности, как туризм, беспрепятственно истощает землю и извлекает максимальную добавленную стоимость из рабочей силы при полном попустительстве некоторых муниципалитетов, а также нынешнего и прежнего правительства", — заявили инициаторы акции.
Напомним, что как только пандемия и закрытие курортов пошли на убыль, популярные туристические направления вновь начали бороться с "избыточным туризмом".
Венеция, например, вернулась к лозунгу "пожалуйста, не приезжайте". Они заявили, что времена культурных туристов, приезжающих в известные мировые города ради архитектурных шедевров и музеев, прошли. Сейчас основными посетителями Венеции являются туристы-однодневки, которые стремятся просто обозначить свое присутствие в Венеции, зная лишь несколько мест во всем городе, где собираются невыносимые толпы.
Кроме того, у этих туристов возникают проблемы с соблюдением правил "совместного проживания людей". Как заявил в итальянских СМИ Диего
Нечифрово, сотрудник городской администрации, отвечающий за контроль и вынесение предупреждений туристам, нарушающим правила: "Я часто вижу, как туристы бросают окурки, обертки от чипсов, разгуливают без рубашки, как будто они на пляже. Но бывали случаи и похуже. Однажды семья туристов устроила пикник прямо перед Дворцом дожей. Я даже стал свидетелем того, как один из туристов упал в воду прямо на моих глазах, так был увлечен попыткой сделать удачный снимок", — рассказывает эксперт.
Этот избыточный туризм не знает границ. От чрезмерного количества туристов страдают все. Так, например, самая известная достопримечательность Японии планирует ограничить посещение с помощью полицейского контроля.
В среду местные власти объявили, что будут ограничивать количество туристов на маршруте восхождения на вершину знаменитой горы Фудзи, если он станет опасным из-за переполненности.
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