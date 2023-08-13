На знаменитом курорте жители придумали новый остроумный способ гнать иностранных туристов взашей

3:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Остроумный метод общения с иностранными туристами опробовала местная инициативная группа на пляжах известного курорта. На пляжах Майорки, в частности на пляже Манакор, появилась интересная подборка плакатов. Как сообщает испанская пресса, некоторые из них были на английском языке.

Фото: trn-news.ru

Яркие желтые плакаты на английском языке сообщали, что купаться либо запрещено, либо не рекомендуется. Например, один из них предупреждал об "опасных медузах". Все бы ничего, но параллельно с ними были вывешены плакаты на каталонском языке, где говорилось, что все это "шутка" и никакой реальной опасности нет.

Ответственность за дезинформацию туристов взяла на себя группа "Manacor Caterva", выступающая против массового туризма. В их заявлении подчеркивается, что единственной опасностью является "массовый туризм". Группа добавила, что плакаты были написаны с юмором. Однако в целом инициативная группа не считает ситуацию юмористической.

"Майорка страдает от перенаселенности из-за туристов. Все бухты Балеарских островов были экспроприированы туризмом. Узурпация бухт — еще один пример того, как капитализм доводит до крайности такие виды экономической деятельности, как туризм, беспрепятственно истощает землю и извлекает максимальную добавленную стоимость из рабочей силы при полном попустительстве некоторых муниципалитетов, а также нынешнего и прежнего правительства", — заявили инициаторы акции.

Напомним, что как только пандемия и закрытие курортов пошли на убыль, популярные туристические направления вновь начали бороться с "избыточным туризмом".

Венеция, например, вернулась к лозунгу "пожалуйста, не приезжайте". Они заявили, что времена культурных туристов, приезжающих в известные мировые города ради архитектурных шедевров и музеев, прошли. Сейчас основными посетителями Венеции являются туристы-однодневки, которые стремятся просто обозначить свое присутствие в Венеции, зная лишь несколько мест во всем городе, где собираются невыносимые толпы.

Кроме того, у этих туристов возникают проблемы с соблюдением правил "совместного проживания людей". Как заявил в итальянских СМИ Диего

Нечифрово, сотрудник городской администрации, отвечающий за контроль и вынесение предупреждений туристам, нарушающим правила: "Я часто вижу, как туристы бросают окурки, обертки от чипсов, разгуливают без рубашки, как будто они на пляже. Но бывали случаи и похуже. Однажды семья туристов устроила пикник прямо перед Дворцом дожей. Я даже стал свидетелем того, как один из туристов упал в воду прямо на моих глазах, так был увлечен попыткой сделать удачный снимок", — рассказывает эксперт.

Этот избыточный туризм не знает границ. От чрезмерного количества туристов страдают все. Так, например, самая известная достопримечательность Японии планирует ограничить посещение с помощью полицейского контроля.

В среду местные власти объявили, что будут ограничивать количество туристов на маршруте восхождения на вершину знаменитой горы Фудзи, если он станет опасным из-за переполненности.

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