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Туристов предупредили о мошеннических схемах в ресторанах

Туризм

Удивительно, но существует множество формально законных способов извлечения дополнительных средств из туристов в ресторанах. Некоторые из них позволяют заведениям "обдирать" туристов поистине по-королевски.

Туристов предупредили о мошеннических схемах в ресторанах
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Британский эксперт по туризму Саймон Колдер пролил свет на наиболее распространенные схемы такого легального мошенничества в наиболее благоприятных для туристов странах.

Комментируя недавние вопиющие случаи, например, инцидент с туристом в Италии, с которого взяли дополнительную плату за разрезанный пополам сэндвич, Колдер отметил, что существует множество способов вытягивания денег из туристов в ресторанах, и этот "почти легальный" обман следует иметь в виду.

Среди названных "зон риска" были выделены следующие

В Америке описанный выше случай может произойти во многих заведениях. Разделение стоимости общего блюда — довольно стандартная практика в некоторых местах. Это означает, что, желая разделить основное блюдо с кем-то еще, придется заплатить немного больше.

Однако, как добавил эксперт, он не сталкивался с "дополнительной платой за ложку, если вы делите десерт".

В Италии и Франции принято взимать плату с туристов в зависимости от того, где они сидят. Сидеть за барной стойкой и пить кофе — самый дешевый вариант, а обедать за столиком — дороже. Во многих европейских ресторанах за ужин на террасе взимается дополнительная плата, добавляет эксперт.

Даже небольшие "плюсы", которые могут показаться туристам бонусом, могут оказаться "зоной риска" — такие предметы, как хлеб, вода, небольшие закуски, например оливки, которые уже стоят на столе…

"Обычно их стоимость указывается в меню мелким шрифтом, поэтому лучше заранее поинтересоваться, платные они или нет", — уточнил эксперт.

Он также добавил, что в Праге ему известны случаи, когда за соль, перец и кетчуп на столе брали плату, хотя люди пришли просто выпить пива.

Предсказуемо опасными оказываются "горячие точки" для туристов, в некоторых из которых установлены непомерные наценки.

"Пьяцца Сан-Марко в Венеции — это именно то место, где счет, скорее всего, вас шокирует", — предупредил эксперт. Он отметил, что чашка кофе здесь может стоить более 12 евро. А если еще и музыка заиграет, пока вы наслаждаетесь кофе, то ждите дополнительных шести евро в счете". Никогда не заходите ни в одну забегаловку на площади Сан-Марко!" — предупредил туристов эксперт, добавив, что на менее фешенебельных и известных улицах Венеции "отличный кофе эспрессо в баре" будет стоить всего около 1,5 евро.

И, наконец, самое опасное: "блюдо дня", с которым даже сам Колдер несколько раз становился жертвой "королевского обращения". Например, в красивом средиземноморском ресторане после заказа "рыбы дня".

"Если вы не видите цен в меню, они могут придумать любую цифру, какую захотят. Если вы не спросили цену, то, к сожалению, виноваты вы. Выясняйте все детали, иначе счет вас ужаснет — но лучше выбрать блюдо с фиксированной ценой", — уточняет эксперт.

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ТОП 10 мошеннических схем - в 2020 году (актуально и сейчас)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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