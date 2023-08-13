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Какие безобидные фото и селфи с отдыха могут кардинально испортить жизнь туристам

2:38
Туризм

Типичные селфи в аэропорту и фотографии из отпуска могут существенно подпортить жизнь туристам, предупреждают эксперты по кибербезопасности в своем недавнем докладе, опубликованном британским изданием Sun.

Какие безобидные фото и селфи с отдыха могут кардинально испортить жизнь туристам
Фото: pixabay. com

По мнению экспертов, наиболее опасным с их точки зрения является обмен фотографиями посадочных талонов, которые могут стать заманчивой приманкой для киберпреступников. Однако опасность могут представлять и некоторые другие виды фотографий.

Адрианус Варменховен, эксперт по кибербезопасности компании NordVPN, перечислил несколько основных причин, по которым людям следует воздерживаться от обмена фотографиями из аэропортов. Во-первых, он отметил риски, связанные с посадочными талонами:

"Даже если штрих-код посадочного талона виден на фотографии, хакеры могут отсканировать его и получить такую информацию, как полное имя путешественника, номер бронирования, запись имени пассажира, а иногда даже контактные данные. Хакеры могут использовать эти данные, чтобы испортить отпуск путешественника, отменив его обратный рейс, украв деньги с его кредитной карты или даже присвоив его личность", - утверждает эксперт.

Селфи в аэропорту также могут служить сигналом для воров и мошенников. По словам эксперта, такие селфи не только служат средством хвастовства своими планами на путешествие, но и непроизвольно информируют окружающих, в том числе преступников, о том, что дом не занят.

"Всегда выкладывайте фотографии после возвращения из отпуска. Лучше не выкладывать фотографии или информацию, свидетельствующую о том, что вы находитесь в отпуске, в то время как ваш дом пустует. Не сообщайте о том, что ваш дом в настоящее время пустует - кто-то может следить за вами", - подчеркнул он.

Эксперт также призвал путешественников с осторожностью относиться к тому, кому они предоставляют свою информацию.

"Убедитесь, что в настройках вашей учетной записи установлен режим приватности, и ваши сообщения будут видны только вашим друзьям, а не всему Интернету", - посоветовал он.

Кроме того, он рекомендовал не раскрывать на страницах профилей в социальных сетях личные данные, такие как домашние адреса и номера телефонов, поскольку они легко доступны всем.

"Воздержитесь от обновления статуса с указанием своего местонахождения. И никогда не размещайте фотографии своего паспорта, авиабилетов или других документов", - заключил он.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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