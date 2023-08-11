Названы лучшие города России для путешествия с питомцем

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис бронирования отелей и квартир в России "Твил" предоставил данные о самых востребованных местах для путешествий с питомцами в августе 2023 года, сообщают РИА новости.

Фото: pawderosaranch. com/dont-leave-your-dog-in-the-car/

Сочи становится настоящим райским местом для туристов с питомцами. Не удивительно, что этот великолепный курорт занимает первое место в списке. Отличительные черты Сочи — мягкий климат, живописные пляжи и специально оборудованные зоны для прогулок с животными. Отелей и апартаментов, где разрешено размещение с питомцами, здесь предостаточно.

Анапа занимает второе место в списке самых популярных направлений для отдыха с питомцами. Прекрасные пляжи, уютные гостиницы и разнообразные парки делают этот город отличным выбором для путешествий вдвоем с вашими пушистыми друзьями.

Санкт-Петербург занимает почетное третье место среди путешествий с питомцами. Культурные достопримечательности, удивительная архитектура и множество парковых зон делают этот город прекрасным выбором для тех, кто хочет объединить культурные впечатления с прогулками со своими животными.

Помимо трех лидеров, также в список популярных направлений для путешествий с питомцами входят:

Геленджик

Ейск

Голубицкая и Джубга (Краснодарский край)

Феодосия и Ялта (Крым)

Москва

Если вас интересует бюджетный вариант, то лучше всего отправиться в Ейск. Проживание здесь обойдется всего в 2861 рубль за ночь. Для тех, кто не готов сильно экономить, Геленджик предложит более комфортные условия за 5603 рубля. В среднем путешественники проводят от четырех до восьми дней на отдыхе с питомцами, наслаждаясь каждой минутой вместе.

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