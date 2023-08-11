АТОР: граждане РФ смогут бесплатно пожить в Эфиопии

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации туроператоров России, граждане России, летящие транзитом через Аддис-Абебу, могут воспользоваться уникальной возможностью отправиться в бесплатное путешествие по Эфиопии, так же как и иностранные туристы.

Фото: Fotodom.ru/DP

Этот широкий жест связан с тем, что авиакомпания Ethiopian Airlines расширила свои услуги, и теперь предоставляет стоповер. Это означает, что путешественники могут остановиться в Эфиопии совершенно бесплатно.

Программа стоповера, подразумевающая транзитную остановку продолжительностью более 24 часов, включает в себя предоставление бесплатного проживания в отеле с двухразовым питанием и трансфером от аэропорта. Отдыхающие могут свободно путешествовать по городу и открывать для себя красоты Эфиопии.

Кстати, для этого россиянам не требуется виза.

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