АТОР: россияне начали скупать туры на Мальдивы

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян поделился своими наблюдениями о растущем интересе российских туристов к Мальдивам. Об этом сообщает news.ru.

Фото: pixabay.com

Эксперт отметил, что спрос на туры в эту экзотическую страну в августе увеличился на 20% по сравнению с предыдущими летними месяцами. По его мнению, такой рост обусловлен доступными ценами на авиабилеты до этого островного государства, а также устойчивостью Мальдив по отношению к колебаниям курсов валют, в отличие от других популярных курортов.

Мурадян также отметил увеличение глубины продаж: сейчас туристы бронируют отели на Мальдивах на сентябрь и октябрь, а также проявляют интерес к новогодним турам.

Он также подчеркнул, что рост популярности направления можно объяснить комфортабельностью перелётов и удобным расписанием рейсов. Из Москвы на Мальдивы можно отправиться с четверга по воскресенье.

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