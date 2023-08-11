Самыми популярными зарубежными направлениями в этом году являются Таиланд, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Турция. Отдых в последней стране сильно подорожал. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Pravda.Ru рассказал, как сэкономить на поездках в текущих реалиях.
1. Пользоваться услугами проверенных туроператоров
У них стоимость перелёта будет дешевле. На данный момент не так много бюджетных предложений, однако не стоит сильно экономить. Эксперт рекомендует приобретать туры через операторов, у которых есть история.
2. Не стоит ехать на отдых в высокий сезон
Барзыкин советует отправляться в путешествие не в пик сезона и бронировать туры заранее.
"В Турции это сентябрь-октябрь. Если уже прямо на завтра, конечно, это будет дорого. Горящих туров уже практически нет", — сообщил эксперт.
3. Не бронировать места в отелях и покупать билеты поездку самостоятельно
Ответственность за поездку ложится на плечи туриста, если возникают какие-то ситуации по возврату средств. Лучше обратиться к туроператору.
"У оператора блоки мест, поэтому они априори где-то на 20% будут дешевле. Да, есть устойчивые такие потребители, которые знают, умеют, бронируют, но их мало. В общей массе через операторов выгоднее — он несёт финансовую ответственность в случае, если что-то произойдёт", — поделился Барзыкин.
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