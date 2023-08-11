Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин посоветовал не ехать в путешествие в пик сезона

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самыми популярными зарубежными направлениями в этом году являются Таиланд, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Турция. Отдых в последней стране сильно подорожал. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Pravda.Ru рассказал, как сэкономить на поездках в текущих реалиях.

Фото: trn-news.ru

1. Пользоваться услугами проверенных туроператоров

У них стоимость перелёта будет дешевле. На данный момент не так много бюджетных предложений, однако не стоит сильно экономить. Эксперт рекомендует приобретать туры через операторов, у которых есть история.

2. Не стоит ехать на отдых в высокий сезон

Барзыкин советует отправляться в путешествие не в пик сезона и бронировать туры заранее.

"В Турции это сентябрь-октябрь. Если уже прямо на завтра, конечно, это будет дорого. Горящих туров уже практически нет", — сообщил эксперт.

3. Не бронировать места в отелях и покупать билеты поездку самостоятельно

Ответственность за поездку ложится на плечи туриста, если возникают какие-то ситуации по возврату средств. Лучше обратиться к туроператору.

"У оператора блоки мест, поэтому они априори где-то на 20% будут дешевле. Да, есть устойчивые такие потребители, которые знают, умеют, бронируют, но их мало. В общей массе через операторов выгоднее — он несёт финансовую ответственность в случае, если что-то произойдёт", — поделился Барзыкин.

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