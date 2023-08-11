Москва занимает второе место по количеству туристов, уступая только Краснодарскому краю и опережая Санкт-Петербург. По прогнозам экспертов, к началу осени столицу посетят около 6,4 млн человек, сообщается на портале мэра Москвы.
"Москва стала одним из самых популярных туристических направлений этого лета. По оценкам Ассоциации туроператоров России, столица занимает второе место по количеству путешественников, уступая только Краснодарскому краю и опережая Санкт-Петербург. По прогнозам специалистов, в Краснодарский край этим летом отправится около 10 млн туристов, столько же посетят Москву и Санкт-Петербург вместе взятые. Кроме того, эксперты ожидают, что к началу осени в столице побывает около 6,4 млн путешественников, что на несколько сотен тысяч больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.
В этом году российские туристические направления продолжают набирать популярность.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за первое полугодие в гостиницах страны остановилось более 35 млн человек. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 15% выше, чем в допандемический период.
Постепенно растёт и заполняемость московских гостиниц, достигая более 70% в пиковые летние и праздничные дни. Среднегодовой показатель заполняемости превышает 60%. За последние пять лет в городе было открыто 24 гостиницы, причём более 70% расположены в центре Москвы.
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