Москва вошла в число самых популярных туристических направлений лета 2023 года

Москва занимает второе место по количеству туристов, уступая только Краснодарскому краю и опережая Санкт-Петербург. По прогнозам экспертов, к началу осени столицу посетят около 6,4 млн человек, сообщается на портале мэра Москвы.

Фото: Правда.Ру

"Москва стала одним из самых популярных туристических направлений этого лета. По оценкам Ассоциации туроператоров России, столица занимает второе место по количеству путешественников, уступая только Краснодарскому краю и опережая Санкт-Петербург. По прогнозам специалистов, в Краснодарский край этим летом отправится около 10 млн туристов, столько же посетят Москву и Санкт-Петербург вместе взятые. Кроме того, эксперты ожидают, что к началу осени в столице побывает около 6,4 млн путешественников, что на несколько сотен тысяч больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

В этом году российские туристические направления продолжают набирать популярность.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за первое полугодие в гостиницах страны остановилось более 35 млн человек. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 15% выше, чем в допандемический период.

Постепенно растёт и заполняемость московских гостиниц, достигая более 70% в пиковые летние и праздничные дни. Среднегодовой показатель заполняемости превышает 60%. За последние пять лет в городе было открыто 24 гостиницы, причём более 70% расположены в центре Москвы.

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