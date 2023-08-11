В турецком Олюдениз местная жительница выгнала с пляжа европейку, гуляющую топлес

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время отдыха на турецком курорте Олюдениз российская туристка стала свидетельницей столкновения культурных норм. Европейская туристка, вывалившая свои "европейские ценности", загорая топлес, вызвала возмущение местных отдыхающих.

Фото: Telegram: AB News

Как рассказала россиянка в своем Дзен-канале "Мама на море", конфликт разворачивался на платном пляже, который в основном посещают турецкие семьи с детьми разного возраста.

"Турок привел на этот пляж загорать свою девушку-европейку, и она пыталась продемонстрировать всем, что публичное обнажение — одна из традиционных "ценностей" в цивилизованной Европе. Девушка не просто скромно лежала на лежаке, она разделась до нижнего белья и дефилировала вдоль береговой линии, выставляя свои атрибуты напоказ во все стороны", — рассказывает автор.

Метод загорания европейки привлек внимание туристов, среди которых было много детей и подростков, что вызвало неодобрение.

"Такое впечатление, что у европейцев нет понятия "ребенок". Есть только "большой человек" и "маленький человек", "родитель 1" и "родитель 2"", — заметила блогер.

Инцидент принял неожиданный оборот, когда одна из турецких матерей решила вмешаться. Она предложила "несдержанной" девочке свое полотенце, попросив её прикрыться, но та категорически отказалась.

"Получив отказ, турчанка игриво шлепнула ее (европейскую девочку) по спине тем же полотенцем. Девушка сразу поняла, о чем идет речь, и поспешила скрыться в море. Мы с мужем не видели, где и как она появилась на пляже", — добавила мать.

Стоит отметить, что на большинстве европейских пляжей, к удивлению туристов, загорать топлес действительно принято. Это часть местной культуры и современных традиций отдыха, особенно в странах Южной Европы, таких как Франция, Испания, Италия, Греция.

Подобная толерантность распространена и в Германии — с весны этого года женщинам разрешено купаться и загорать топлес в общественных бассейнах Берлина.

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