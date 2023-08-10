Пассажирка экстренно приземлившегося в Петербурге вместо Москвы рейса сообщила о потере багажа

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рейс PC1780, выполнявший перелет из Анкары в Москву, столкнулся с экстренной посадкой в Санкт-Петербурге, вместо запланированной посадки в московском аэропорту "Внуково". По словам пассажирки, которая предпочла остаться анонимной, лайнер должен был совершить посадку в аэропорту "Внуково" в 4:05 по московскому времени. Однако, по неизвестным причинам, самолет приземлился в Санкт-Петербурге, где пассажиры провели час в ожидании разрешения на высадку, сообщают РИА новости.

Фото: Ибрагим Аль Омари

Светлана, как она назвала себя, рассказала, что после часового ожидания в Санкт-Петербурге, самолет все-таки вылетел в Москву и приземлился около 7:50 утра. Пассажиры были ошарашены неожиданными изменениями планов и отсутствием объяснений. Пилот только извинился за произошедшее, но никаких дополнительных деталей не предоставил.

Светлана и еще один пассажир столкнулись с дополнительными проблемами, когда им не удалось получить свой багаж по прилету в Москву. Оказалось, что их багаж остался в Анкаре. Сотрудники авиакомпании, по словам Светланы, проявили небрежность и несерьезное отношение к этой ситуации. Светлана написала заявление о потере багажа, и сотрудник аэропорта позвонил в авиакомпанию, но так и не смог получить информацию о местоположении ее багажа.

С учетом всех неудобств и проблем, с которыми столкнулась Светлана, она решила принять меры. Если ее багаж не вернется в течение двух суток, она намерена подать жалобу на авиакомпанию. Для нее это стало вопросом не только утраты материальных ценностей, но и недопустимого отношения к пассажирам.

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