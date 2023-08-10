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В августе российские туристы выбирают необычные места для отдыха за границей

2:03
Туризм

Особенно популярными направлениями стали Юго-Восточная Азия и "закрытая" Европа, в частности Италия. Это выявлено в исследовании экспертов OneTwoTrip, которые проанализировали данные о бронированиях отелей в августе 2023 года и сравнили их с прошлогодним периодом.

В августе российские туристы выбирают необычные места для отдыха за границей
Фото: Вадим Савицкий

Оказалось, что рост спроса в этом году заметно увеличился в неожиданных местах. Лидером по темпам роста стал Сеул, столица Южной Кореи, где бронирования отелей в августе увеличились в 7,5 раза по сравнению с прошлым летом. Второе место занял популярный курорт "закрытой" Европы, Римини, где спрос на отели увеличился почти в 4 раза. На третьем месте оказался Бангкок, популярность которого выросла в 3,5 раза. Также значительно увеличился спрос на гостиницы в Дохе (в 3 раза), Неаполе (в 2,2 раза), Баку (в 2,1 раза). Туристы также чаще ищут отели в Афинах и Паттайе.

В список попали и Алматы, где спрос увеличился на 80,0%, и Тбилиси (+76,2%). Следующие в рейтинге - курорты Турции, а также некоторые нетривиальные направления, включая Абхазию, Мексику и немного городов Европы и постсоветского пространства. В частности, спрос на отели в Фетхие вырос на 53,4%, в Измире на 52,1%, в Мармарисе на 50,0%, в Гагре на 40,5%, в Стамбуле на 27,4%, в Мехико на 25,0%, в Мадриде на 20,0%, в Сухуме на 16,7%, в Ташкенте на 12,5% и в Ереване на 11,8%.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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