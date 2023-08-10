Китай расширил список стран, открытых для туризма

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

После ослабления самых последних ограничений, связанных с COVID-19, китайские власти значительно расширили список стран, доступных для общественности, добавив более 70 новых направлений, об этом сообщило агентство Associated Press. По данным Министерства иностранных дел Китая, туристическим компаниям будут предоставлены "необходимые рекомендации по реализации" решения о расширении спектра туристических направлений.

Фото: REX/Shutterstock

Ранее ведущие российские туроператоры сообщили RT о резком росте спроса со стороны российских туристов на поездки в Китай и Иран, особенно в свете сообщений о возможной организации безвизовых групповых туров в эти страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.