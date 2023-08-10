После ослабления самых последних ограничений, связанных с COVID-19, китайские власти значительно расширили список стран, доступных для общественности, добавив более 70 новых направлений, об этом сообщило агентство Associated Press. По данным Министерства иностранных дел Китая, туристическим компаниям будут предоставлены "необходимые рекомендации по реализации" решения о расширении спектра туристических направлений.
Ранее ведущие российские туроператоры сообщили RT о резком росте спроса со стороны российских туристов на поездки в Китай и Иран, особенно в свете сообщений о возможной организации безвизовых групповых туров в эти страны.
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Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".