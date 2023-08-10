Вслед за русскими на турецких курортах становится всё меньше самих турков

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вслед за россиянами на турецких курортах наблюдается спад туристов другой национальности.

Фото: freepik.com

Даже самим туркам, внутренним туристам, становится всё труднее позволить себе отдых на "домашних" курортах, не говоря уже о поездках за рубеж: статистика по ним резко упала.

Как сообщает турецкое издание Turizm Ajansi, Турецкая федерация союзов потребителей обнародовала результаты опроса общественного мнения о предпочтениях местных туристов в вопросах отдыха.

Доля тех, кто заявляет, что просто не может позволить себе отпуск, выросла на 2% и достигла 71,76%. Кроме того, резко сократилось число желающих отдохнуть за границей — с 41% в 2022 году до 3,13% в 2023 году.

Оценивая результаты исследования, Юнус Эмре Битмез, руководитель рабочей группы "Пульс потребителя" Федерации союзов потребителей, подчеркнул, что эти данные свидетельствуют о негативном влиянии на экономику страны: "Отпуск стал далекой мечтой для многих потребителей из-за инфляции и растущих курсов валют", — заявил он.

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