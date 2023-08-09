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Китай начал безвизовый туробмен с Россией

2:00
Туризм

В свежем объявлении от Ассоциации туроператоров России (АТОР), узнали о списке выделенных российских туроператоров, которые получили разрешение на организацию и проведение туристических поездок для взаимного обмена с Китаем.

Китай начал безвизовый туробмен с Россией
Фото: Вадим Савицкий

Согласование поездок первых групп туристов для взаимного обмена между Россией и Китаем может начаться уже сегодня. Этот шаг является важным моментом в установлении плодотворных отношений между странами.

В этом перечне участников значатся российские компании, среди которых такие известные и авторитетные туроператоры, как

  • China Travel,
  • "Интурист",
  • TEZ TOUR,
  • "Тари Тур",
  • ПАКС,
  • "Мостурфлот",
  • Space Travel,
  • KMP Group,
  • "Русский Экспресс",
  • ANEX,
  • FUN&SUN,
  • "Дельфин",
  • PAC Group,
  • "Академсервис",
  • "Скан Тур",
  • "Невские Сезоны",
  • "Спектрум"

и другие.

Присутствие этих компаний в списке подтверждает их готовность и квалификацию для успешной реализации данного туристического обмена.

Это событие можно с уверенностью рассматривать как очень важный этап в достижении цели — открытия безвизового режима въезда и развития взаимного туристического обмена между Россией и Китаем. Александр Львов, председатель Совета организации "Мир без границ", выразил убеждение, что это значимый шаг для китайской туристической индустрии и органов координации, ответственных за прием российских групп. Важность этого события подчеркивается тем, что ранее китайские органы координации не предоставляли списки туроператоров для согласования.

Согласно ранее опубликованным данным, ожидается, что первая группа китайских туристов прибудет в Россию 10 августа. Этот момент станет вехой в развитии взаимоотношений между странами и даст старт новому этапу сотрудничества.

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Безвизовый въезд в Китай на 21 день
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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