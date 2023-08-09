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Туроператоры сообщают о резком падении продажи туров в Крым

2:29
Туризм

В этом году темпы бронирования туров в Крыму претерпели значительное снижение в сравнении с прошлым годом. Опрошенные представители отрасли сообщили, что снижение составило от 25 до 45%.

Туроператоры сообщают о резком падении продажи туров в Крым
Фото: Сандро (Крымский репортаж): https://t.me/sandro_crimea

Пресс-служба туроператора "Алеан" поделилась интересной статистикой:

"Темпы бронирования туров в Крыму в августе остаются на уровне второй половины июля. В сравнении с августом прошлого года число бронирований снизилось на 45%".

Это означает, что, даже несмотря на падение числа бронирований, Крым все равно остается популярным направлением для тех, кто ищет летний отдых.

Снижение цен на туры в Крыму — это не случайность. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин подчеркнул, что с начала года наблюдается тренд на падение цен, который сохраняется и в летние месяцы. Падение составляет от 25% до 30%. Небольшой скачок цен произошел только в одной неделе после атаки на Крымский мост. В остальном, бронирования стабильно возвращаются к среднегодовым показателям.

Сравнивая Крым с курортами Краснодарского края, можно отметить, что средний чек на отдых в Крыму часто ниже на 30-50%. Это делает отдых на полуострове особенно привлекательным с финансовой точки зрения. По сравнению с прошлым летом стоимость отдыха в Крыму снизилась на 15-20%, и сейчас туристы могут приобрести туры на 12% дешевле, чем год назад в это же время.

Гендиректор "Дельфина" поделился оптимистичным прогнозом: уже продано 85% туров от годового прогноза. В "Алеан" подчеркивают, что туры на полуостров составляют 5% от всех "пляжных" бронирований этим летом. По их мнению, Крым войдет в топ-5 популярных морских направлений, уступая лишь Сочи (30%), Анапе (25%), Абхазии (19%) и Геленджику (18%).

Эксперты уверяют, что количество отдыхающих на полуострове может продолжить расти в августе. Многие туристы предпочитают планировать отпуск на последний месяц лета и бронировать туры в последний момент. Привлекательные цены и более низкая загруженность отелей, по сравнению с курортами Краснодарского края, могут стимулировать интерес отдыхающих.

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Курортный сезон в Крыму: туристы отказываются от отдыха на полуострове
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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