Турпром: туристы в Италии обнаружили в чеке цену за разрезание сэндвича

2:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдыхающие были поражены, когда им, помимо оплаты вегетарианского сэндвича, пришлось доплатить ещё около 210 рублей за его разрезание пополам. Ситуация, произошедшая в популярном баре на берегу озера Комо в Италии, вызвала волну негодования среди туристов в социальных сетях. Об этом сообщает "Турпром".

Фото: pixabay.com

Стильное заведение "Гера-Ларио" на берегу озера Комо, до этого привлекавшее множество туристов, вдруг закрылось после того, как один из путешественников обнаружил в чеке сумму в 2 евро (эквивалент 210 рублей по текущему обменному курсу) за разрезание сэндвича на две половины для подачи двум гостям. Эта дополнительная плата была бодро указана в общем счёте. Турист, который столкнулся с такой ситуацией, прокомментировал фото квитанции следующим образом:

"Мне никогда ещё не приходилось сталкиваться с подобным ни в одном из мест в мире".

Итоговый чек на сумму, эквивалентную 1650 рублям, включал в себя несколько позиций (цены приведены в рублях):

Вегетарианский жареный сэндвич с чипсами — 790 рублей.

Кока-кола — 370 рублей.

Бутылка воды объёмом 500 мл — 160 рублей.

Эспрессо — 127 рублей.

Разделение сэндвича (divis da meta) на две части — 210 рублей.

Туристы, узнавшие подробности этой истории, осудили такую необычную практику взимания платы. Один из посетителей бара поделился своим мнением:

"Мы, конечно, ожидали разных цен на блюда, но оплата за разрезание сэндвича — это действительно сюрреалистично".

Владелец заведения также высказал свою точку зрения:

"Мы не можем игнорировать дополнительные запросы, которые требуют дополнительных затрат. Разделение сэндвича на две порции подразумевает использование дополнительной посуды и времени. Если клиент просит меня приготовить две порции тостов, я должен использовать два блюдца, две салфетки и подойти к столу, используя две руки. Клиент всегда прав, но не менее верно и то, что дополнительные запросы имеют свою цену".

Впрочем, взимание дополнительной платы за дополнительные услуги не является чем-то необычным для Италии. Множество ресторанов применяют так называемую "коперто" — плату за обслуживание, которая обычно составляет от 210 до 420 рублей. Это практикуется в стране и считается нормой, особенно в крупных городах. Чтобы избежать этой статьи в счете, многие предпочитают заказывать еду навынос и не задерживаться в кафе в ожидании заказа.

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